Ünlü oyuncu gölde yüzerken sırra kadem bastı: Oğlu teknede uyurken bulundu
Oğluyla birlikte göle yüzmeye giden ünlü oyuncu ortadan kayboldu.
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POLİS: BÜYÜK OLASILIKLA BOĞULDU
Rol aldığı diziyle adını duyuran genç oyuncu, oğluyla birlikte çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. 33 yaşındaki oyuncudan herhangi bir iz bulunamazken polis ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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5 YAŞINDAKİ OĞLU DA YANINDAYDI
Rol aldığı Glee adlı diziyle tanınan oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu.
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TEKNE KİRALADI
33 yaşındaki Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. Fakat saatler sonra polis, tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Naya Rivera'dan ise eser yoktu.
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YÜZMEK İÇİN GÖLE GİRDİLER
İddialara göre Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, kiraladıkları tekneyle göle açıldı. Daha sonra da anne ile oğul tekneyi demirleyip yüzmek için göle girdi. Ama sadece küçük çocuk tekneye geri döndü, Rivera ise ortadan kayboldu.
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POLİS CANSIZ BEDENİNİ ARIYOR
Yerel polis, Naya Rivera'nın büyük olasılıkla boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Çalışmalar Rivera'nın cansız bedenini bulmak üzerine yoğunlaştırıldı.
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BİR BAŞKA TEKNE KULLANICISI TARAFINDAN BULUNDU
Olayın meydana geldiği Ventura kasabasının güvenliğinden sorumlu kasaba polis merkezinin sözcüsü basına yaptığı açıklamada "Anne ile oğlu öğlen saatlerinde tekneye binip gölde açılırken görüldüler. Yaklaşık üç saat sonra da gölde gezintiye çıkan bir başka tekne kullanıcısı tarafından Rivera'nın oğlu annesinin kiraladığı teknede uyurken bulundu, fakat annesi yanında yoktu. Belirtilerin gösterdiğine göre genç kadın göle girdi ve bir daha geri dönmedi" dedi.
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OĞLUNUN CAN SİMİDİ VARDI
Polisten yapılan açıklamaya göre Naya Rivera'nın 5 yaşındaki oğlu olayı "Annemle gölde yüzüyorduk, Ben tekneye döndüm ama annem dönmedi" diyerek anlattı. Polis küçük çocuğun, yüzerken büyük olasılıkla can simidi kullandığını da belirtti.