Rolü uğruna kilo verdi, hastanelik oldu

Yeni filmi için 12 kilo veren 59 yaşındaki George Clooney, sonunda hastanelik oldu.Amal Clooney ile evli olan George Clooney, yeni filmi The Midnight Sky'da, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandırıyor.Oyuncunun rolü için zayıflaması gerekiyordu. Clooney de bu yüzden 12 kilo verdi.Fakat bunun sonucunda hiç beklemediği bir anda şiddetli karın ağrısı çekmeye başlayan oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.George Clooney'e pankreas yangısı teşhisi konuldu. Bu durumun ileride hayati tehlikelere de yol açabileceği belirtildi. Oyuncu, hemen tedavi altına alındı.Clooney, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği film için çok kısa zamanda 12 kilo verdiğini belirtip kendine çok da fazla dikkat etmediğini itiraf etmişti. George Clooney, 2004 yılında da yine bir film için kilo almıştı.Syriana filminde bir askeri canlandıran Clooney o dönemde de şişmanlamıştı.