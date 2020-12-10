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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 10:10 | 

Rolü uğruna kilo verdi, hastanelik oldu

Hollywood'un ünlü yıldızlarından George Clooney bir tür "meslek kazası"na uğradı.

Splash News

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Yeni filmi için 12 kilo veren 59 yaşındaki George Clooney, sonunda hastanelik oldu.

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Amal Clooney ile evli olan George Clooney, yeni filmi The Midnight Sky'da, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandırıyor.

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Oyuncunun rolü için zayıflaması gerekiyordu. Clooney de bu yüzden 12 kilo verdi.

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Fakat bunun sonucunda hiç beklemediği bir anda şiddetli karın ağrısı çekmeye başlayan oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.

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George Clooney'e pankreas yangısı teşhisi konuldu. Bu durumun ileride hayati tehlikelere de yol açabileceği belirtildi. Oyuncu, hemen tedavi altına alındı.

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Clooney, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği film için çok kısa zamanda 12 kilo verdiğini belirtip kendine çok da fazla dikkat etmediğini itiraf etmişti. 

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George Clooney, 2004 yılında da yine bir film için kilo almıştı.

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Syriana filminde bir askeri canlandıran Clooney o dönemde de şişmanlamıştı.

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