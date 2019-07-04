'Kuzey sütle doymuyor'

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin ev hallerini merak ediyor musunuz?
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Eser-Berfu Yenenler çiftinin oğulları Kuzey katı gıdaya başladı. Ünlü çift heyecanlarını sosyal medyada paylaştı.Eser Yenenler esprili bir dille oğluna başarılar dilerken Berfu Yenenler süreci anlattı.
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Berfu Yenenler
An itibariyle havuçla katı gıdaya giriş yapmış bulunuyoruz. Biraz bu katı gıdaya geçiş aşamamızdan bahsetmek istiyorum hemen. Kuzey bugün 5 ay 3 günlük, katı gıdaya 5 aylık başlamamıza bizi hem doktorumuz hem de Kuzey yönlendirdi aslında. Çünkü artık sadece sütle doymuyordur, bizim yediğimiz yemeklere ellerini atmaya başlamıştı, ondan başka bir şey (ve daha lezzetli) yediğimizi fark edip söylenip mızmızlanıyordu, eline aldığı şeyleri çok rahat tutup çok rahat ağzına götürebiliyordu ve yutma refleksi tamamen gelişmişti. Bu sebepten de artık Kuzey için yemek vakti geldiğine karar verdik. (Ki babasına bakınca neden erken başladık diye kimse şaşırmaz bence!)
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Kuzey alerjik bir bebek olmadığı için doktorumuz 3 günlük her sebzeyi tadım yapıp alerji yapıp yapmadığını kontrol etme aşamasını yapmamıza gerek olmadığını söyledi. Biz de bu işe en basit olan ve mevsim sebzesi olan patates-havuç-balkabağı üçlüsünden biriyle başlamaya karar verdik. Bugünkü menüsü buharda pişmiş havuçtu, tamamen püre halinde değildi pütürlü bıraktık ki ileride kendi yemeğe daha kolay başlasın, yavaş yavaş pütür miktarını da arttırıp bütün verme aşamasına geçeceğiz. Şimdilik böyleyiz yavaş yavaş bu yolculuğumuzu paylaşmaya devam edeceğim.
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Eser Yenenler
Yavruma katı gıda yolculuğunda başarılar diliyorum. Ben olamadım ama sen olacaksın yavrum.
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Magazin dünyasının ünlü isimlerinin ev hallerini merak ediyor musunuz?
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Nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu İpek Tanrıyar hamarat çıktı.
Önceki gün evde tereyağı yapan güzel oyuncu, o anları şu sözlerle Instagram’da paylaştı;
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Tereyağı işine de girdim. O bileklerle nasıl yapacaksın diyenler de oldu, ama sonuç harika oldu.
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Oyuncu Janset Paçal kendini el işine verdi.Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Janset Paçal, kariyerine tiyatro sahnesinde devam ediyor. Ünlü oyuncu boş zamanlarında da ev işleriyle uğraşıyor.
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En son el işi yaparken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Paçal altına 'Hamarat olduğum doğrudur' notunu yazdı.Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa takipçileri 'sahne farklı ev işi farklı. Siz ikisini de çok iyi yapıyorsunuz' yorumunda bulundu.
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Burçin Orhon, yazı ailesiyle birlikte Kuşadası Caferli Köyü'nde satın aldığı mütevazı bir köy evinde geçiriyor...
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Ünlü çift işletmeci Melih Taşer'i evlerinde misafir etti. Orhon, yer sofrasındaki akşam yemeğinin fotoğraflarını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Burçin Orhon, fotoğrafların altına şu notu düştü:
"Dün geceden mangal keyfi. Ekmek koparılarak yendiğinden öyle. Ve yiyecekler gayet de mütevazı. Alta döşenecek gereksiz yorumlara 'dur' demek amaçlı açıklama: "Aa ne ayıp, olmayanlar var" diyenler pazar günü mesire yeri, kırlık, bayırlık, çimenlik dolaşmamış demektir. Her yer tüter. Ha, o kadarını yapamayan da vardır tabii. Ama mangalda tavuk sosis bile yapamayanın akıllı telefonu ve internet paketi yoktur. O sebeple her yemek paylaşımının altına aynı geyiği yazmaktan vazgeçelim ki, herkes istediği gibi mutlu olsun. Ne dersiniz? Kırk yılda bir patronum gelmiş..."
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Yoğun geçen sezonun ardından ünlü isimler tatil yapmaya başladı. Anneannesini ziyarete giden Burcu Biricik, börek pişirdiği anları instagram hesabından paylaşarak, ‘Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan... Anneanne evine gelince durumumuz bu’ notuyla paylaştı.
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Hamur yoğurup gözleme yapan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Yılın belli bir bölümünü Los Angeles'ta geçiren Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla konuşuldu.
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Aksoy, yaprak sarma yaparken çekilen bir pozunu Instagram sayfasında aadet Ana’nın Mutfağı Los Angeles şubesi.. notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden mesajlar yağdı.
Bazıları "Ben de isterim" derken bazıları da yaprakları nereden aldığını sordu. Aksoy, paylaşımıyla ilgili esprili bir yorum yapan takipçisine de yine şaka yollu "Aşçılığıma laf söyletmem, Saadet Ana'yı kızdırmayın" diye cevap verdi.
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, kendini evine adadı.
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Güzel oyuncu, önceki gün bahçesindeki çiçeklerin saksılarını değiştirip bakımlarını yaptı. Kobal, bu anları da sosyal medyada hesabından ‘oh mis’ notuyla paylaştı.
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Perihan Abla, Hayat Bilgisi, Şehnaz Tango gibi dizilerle hafızalarda yer eden Perran Kutman, bir süredir ekrandan uzak olsa da hayranlarıyla iletişimini sürdürüyor. Kutman özellikle de günlük hayatından kesitler paylaşıyor sık sık.
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Bazen semt pazarında alışveriş ederken, bazen dalından meyve toplarken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. İşte Kutman'ın günlük hayatını gözler önüne seren paylaşımlardan bazıları.
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Ajda Pekkan mutfakta çekilden fotoğrafını Instagram'da paylaşarak sosyal medyayı sallamıştı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Nurgül Yeşilçay, Süperstar'a meydan okudu!
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Yeşilçay'ın fotoğrafı 1 saatte 25 bin beğeni aldı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Çağla Şıkel'in sosyal medya paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Şıkel, iki oğlu Kuzey ve Uzay ile bir kanepede uzanırken çekilen pozunu Instagram safyasında paylaştı. Şıkel'in " Herkese iyi geceler" notuyla yaptığı bu paylaşım da takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Birçok takipçisi "Nazar değmesin" derken bu görüntüden ne kadar duygulandıklarını ifade etti.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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İki çocuk annesi ünlü oyuncu kızı ile babasını bu halde görünce neler hissettiğini anlattı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Oyuncu Ceyda Düvenci, iki çocuğu ve kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor. Evinde yaşadıklarını da zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Onun en çok duygulandıran paylaşımlarından biri de bu oldu. Babası İsmail Düvenci ve kızı Melisa'yı uyurken görüntüleyen Düvenci bunu da Instagram hesabında " Mutluluktan ağladım... Dün gece kızımı uyumadan önce öpmeye gittiğimde gördüğüm buydu...Kaç tanemiz dedesiyle böyle uyudu, hangimizin dedesiyle böyle bir anısı var bilemem ama benim yok... O yüzden kızım çok şanslı. Dedemiz bize 10 gündür çok güzel zamanlar yaşattı. Yuvamızı şenlendirdi. Bize bir sürü anı hediye etti. Şifa oldu. İyi geldi hem bana, hem yuvamıza, hem çocuklarımıza, hem canıma... İyi ki.." notuyla paylaştı. Düvenci'nin bu paylaşımına beğeni yağdı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Oyuncu Meryem Uzerli bu kez sosyal medyadaki hayranlarını şaşırttı. Uzerli, evinde çektiği gözlüklü ve üzerinde sabahlık bulunan bir pozunu "ev kadını", "anne" etiketleriyle paylaştı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Neslihan Atagül'ün krep yaparken çekilen pozu da sosyal medyayı sallamıştı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Hepsi grubundan Cemre Kemer'in cam temizliği.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un on parmağında on marifet… Aksoy biber dolması yaptıktan sonra verdiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın ev hallerinden biri. Düvenci bu pozu "Sabah 10:00...Tam market alışverişine gidiyorduk kiiii... bayılmışız" notuyla paylaştı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Demet Şener, evinde olduğu zamanlarda puzzle'lar yapıyor.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Pelin Karahan ve çocuklarından eşi Bedri Güntay'a doğum günü sürprizi.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Nurgül Yeşilçay'ın ev hali.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Başak Sayan ikiz bebeklerinden biriyle oyunlar oynuyor.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan yazlık evinde dikiş dikerken.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Deniz Çakır yolculuk hazırlığında.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Esra Erol'un evinde bir bayram sabahı.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın pazar tembelliği pozu.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Ayşegül Aldinç'den "evim, güzel evim" pozu.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Aslı Tandoğan oğluna kahvaltı ettiriyor.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızlarıyla baba ziyareti.
FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM
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Gökçe Bahadır, setten yorgun geldiği evinde uyuyor.