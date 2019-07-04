'Kuzey sütle doymuyor'

Oyuncu Ceyda Düvenci, iki çocuğu ve kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor. Evinde yaşadıklarını da zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Onun en çok duygulandıran paylaşımlarından biri de bu oldu. Babası İsmail Düvenci ve kızı Melisa'yı uyurken görüntüleyen Düvenci bunu da Instagram hesabında " Mutluluktan ağladım... Dün gece kızımı uyumadan önce öpmeye gittiğimde gördüğüm buydu...Kaç tanemiz dedesiyle böyle uyudu, hangimizin dedesiyle böyle bir anısı var bilemem ama benim yok... O yüzden kızım çok şanslı. Dedemiz bize 10 gündür çok güzel zamanlar yaşattı. Yuvamızı şenlendirdi. Bize bir sürü anı hediye etti. Şifa oldu. İyi geldi hem bana, hem yuvamıza, hem çocuklarımıza, hem canıma... İyi ki.." notuyla paylaştı. Düvenci'nin bu paylaşımına beğeni yağdı.



FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM