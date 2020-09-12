Ünlü oyuncu Ece Uslu 29 yıl sonra ilk kez anlattı: O gün ölebilirdim!

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ACI YAŞAMADIM" 46 yaşındaki oyuncu, yapılan hatalı müdahaleyi ise şu sözlerle anlattı: "Aslında bana o an yapılan çok yanlış bir şeymiş. Çok soğuktan birden sıcağa soktuklarında insan ölebilirmiş. Buz parçalarıyla ayaklarımı ovmam gerekirmiş. Tabii o an böyle bir şey aklına gelmiyor insanın.