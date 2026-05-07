Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evlenmişti... 26 yıl önce!

2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen Büyükak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift, 2021 yılında oğulları Aslan Oktay’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyada zaman zaman aile hayatından kareler paylaşan Büyükak, bu kez nostaljik bir gönderiyle dikkat çekti. Oyuncu, eşiyle 2000 yılında çektirdiği fotoğrafı yayımlayarak paylaşımına, “Önce ve sonra… 2000 yılından bu yana” notunu düştü. Nurdan Beşen Büyükak ise eşinin paylaşımına yaptığı “Ağlarım” yorumuyla duygularını dile getirdi. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. İlk aşk… Unutulmaz heyecanların, masum duyguların ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen anıların kahramanı. Kimi için sadece tatlı bir hatıra olarak kalıyor, kimi içinse yıllar sonra yeniden başlayan bir hikâyeye dönüşüyor. İşte ilk aşklarıyla evlenerek mutlu sona ulaşan ünlü isimler… Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil de çocukluk aşkıyla evlenen isimlerden biri oldu. Sezin Erbil, yıllardır hayatında olan çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü, İstanbul’un gözde mekanlarından biri olan Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları zamanla büyük bir aşka dönüşen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Biricik Suden’in aşk hikâyesi ise adeta romantik filmleri aratmıyor. Suden, henüz 16 yaşındayken Mazhar Alanson’a büyük bir hayranlık ve aşk beslemeye başladı. Yıllar içinde hayat ikisini farklı yönlere savurdu. Mazhar Alanson evlendi, çocuk sahibi oldu. Biricik Suden de farklı evlilikler yaptı. Ancak kader onları yıllar sonra yeniden bir araya getirdi. Gençlik yıllarındaki “ilk kalp ağrısı” olan Mazhar Alanson ile yeniden karşılaşan Suden, kısa sürede eski duygularını yeniden hissetti. Çift, uzun süren dostluk ve yakınlaşmanın ardından evlenerek yıllar sonra aşklarını mutlu sonla tamamladı. Barış Manço ile eşi Lale Manço’nun tanışma hikâyesi ise yıllar geçse de unutulmuyor. Her şey bozulan bir telefon yüzünden başladı. Ablasına misafirliğe gelen Lale Hanım, telefon etmek için üst kattaki komşuya çıktı. Kapıyı açan Barış Manço’nun “Benimle evlenirsen telefon edebilirsin” sözleri, yıllarca anlatılan romantik bir anıya dönüştü. Lale Hanım’ın “Neden olmasın?” diyerek verdiği yanıt, ikili arasında başlayan aşkın ilk adımı oldu. Çift, 1978 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Şakalarıyla tanınan Barış Manço’nun düğünde davetlilere nikah şekeri yerine plak dağıtması ise hafızalara kazındı. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın uzun yıllardır süren evliliği magazin dünyasının en bilinen aşk hikâyeleri arasında yer alıyor. Bu geleneği kızları Gülşah Soydan da sürdürdü. Henüz 19 yaşındayken Ender Alkoçlar ile evlenen Soydan’ın ilk aşkının da Alkoçlar olduğu öğrenildi. Genç yaşta başlayan ilişkileri zamanla evliliğe dönüştü. Başarılı oyuncu ve sunucu İlker Ayrık da ilk aşkıyla evlenen ünlüler arasında yer alıyor. Ayrık, ortaokul yıllarında aşık olduğu Sanem Hanım ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Uzun süre kopmayan bağlarını evlilikle taçlandıran çift, magazin dünyasının gözlerden uzak ama mutlu ilişkileri arasında gösteriliyor. Çocukluk aşkıyla evlenen ünlüler arasında yer alan Berna Laçin, 1996 yılında iş insanı Tolga Eşiz ile dünyaevine girdi. Yıllardır mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftin düğün günü ise adeta film sahnelerini aratmadı. Laçin’in düğün günü uyuyakaldığı, annesinin zorla uyandırdığı ortaya çıkmıştı. Üstelik genç oyuncu kuaföre gitmek yerine annesiyle birlikte Nişantaşı’nda kıyafet aramaya çıktı. Düğüne saatler kala hâlâ kot pantolonla dolaşan Laçin, hummalı hazırlıkların ardından nikah masasına oturdu. Talihsizlikler bununla da bitmedi. Damat Tolga Eşiz’in üzerine düğünde kullanılan meşalenin yağı dökülünce apar topar duş alıp hazırlanmak zorunda kaldığı öğrenildi. Tüm aksiliklere rağmen çift, yıllardır süren mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.