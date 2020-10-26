Ünlü oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

’BÖLGE HALKI ÇOK FARKLI, ÇOK İYİ’ "Ben böyle bir hayat yaşayacağımı bilmiyordum, ben tahmin bile etmiyordum böyle bir şey olacağını" diyen Hakkı, "Sadece bomboş bir tarla aldık, bu tarlayı yavaş yavaş ailem sayesinde işlemeye başladık. Annemin ve babamın çok fazla emeği var burada. Aslında onlar bu işin mimarları, mucitleri. Bir de bu Trakya insanı çok farklı, çok iyi insanlar. Köylüler çok iyi. Buradaki halk ile beraber yaşamak da gurur verici. Onu da söylemem lazım.