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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 09:55 | 

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

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Ünlü oyuncu Burak Hakkı, uzun süredir organik tarımla ilgileniyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde yer alan 35 bin metrekarelik arsasına kurduğu çiftliğinde hasada başladı.

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Ünlü oyuncu Burak Hakkı, uzun süredir organik tarımla ilgileniyor. Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde 35 bin metrekarelik arsaya kurduğu çiftlikte bakla, kayısı, kiraz ve ceviz yetiştiriyor.

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Yılın büyük bölümünü ürünleriyle ilgilenerek geçiren oyuncu, önceki gün ceviz hasadı için çiftliğine gitti. Traktörün başına geçen ve hummalı bir şekilde çalışan Burak Hakkı, cevizlerini toplayıp yıkadı.

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İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

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Başak Sayan 2014'te iş insanı Murat Vardal ile evlenmiş, 2017'de ikizleri Ares ve Milan'ı dünyaya getirince oyunculuğu bırakmış, yazarlığa soyunmuştu.

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Marttan beri Şile'de olan Başak Sayan önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center'da ortaya çıktı. İş toplantısı için İstanbul'a geldiğini söyledi.

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Sayan "Hemen tekrar Şile'ye döneceğim. Ares ve Milan orada çok mutlu. Annemler de bizimle. Bu kişi da Şile'de geçirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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Tuğba Özay 1997’de aldığı Antalya-Manavgat’taki çiftliğine 5 ay önce gitmişti.

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Mecbur kalmadıkça İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini söyleyen Özay “Doğada olmak öfke, korku ve stresimi azaltıyor. Sadece ruhsal değil, fiziksel olarak da iyi hissediyorum. Kalp atışım düzgün, cildim inanılmaz yenilendi. Doğanın hormon üretimine bile katkısı var” dedi.

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Geçtiğimiz yıl çitliğini büyütme kararı alan Tuğba Özay, evin boya badana işlerini de kendisi yapmıştı!

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İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organik tarım yapmak için kolları sıvadı.

123 KİŞİYİ İŞE ALDI
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3 KİŞİYİ İŞE ALDI

Organik tarım için gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

13ÖZGE BORAKIN YENİ HAYATI
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ÖZGE BORAK'IN YENİ HAYATI

Bir süredir babasının yanında tatil yapan ünlü oyuncu Özge Borak, organik tarıma merak sardı. Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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"Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."

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"Rahmetli dedemden kalma iki ağacımız var; armut ve erik. Yakında şeftali de olur, o daha fidan olmasına rağmen üstünde var birkaç tane. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye."

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"Öptüm seni kavun, tutmamazlık etmeyin haaa. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım. Yarın da biber, salatalık fidesi alıp, onları dikeriz. Bence yaparız; değil mi baba?"

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90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı. Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu.

18MEMLEKETİNE DÖNDÜ
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MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Yıllar önce İstanbul'u terk eden, kameralardan uzaklaşm Pınar Aylin, eşi ve kızı ile birlikte kendisine memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kurdu.

19BAHÇELİ BİR EVDE YAŞIYOR
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BAHÇELİ BİR EVDE YAŞIYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Pınar Aylin, İzmir'de bahçeli lüks bir villada yaşıyor.

20TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR
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TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

21YENİ HAYATINI ANLATTI
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YENİ HAYATINI ANLATTI

GÖKSEL, Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa” programının canlı yayınına bağlanarak yeni hayatını anlattı.

22TAM BİR KÖY HAYATI YAŞIYORUZ
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TAM BİR KÖY HAYATI YAŞIYORUZ

Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”

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Sosyetenin ünlü simalarından Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce şehrin gürültüsüne veda edip Çatalca Cumhuriyet Köyü'nde kendi çiftliğini kurmuştu.

24SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Kozanoğlu, pandemi nedeniyle yasakların arttığı günleri çiftliğinde doğa ile baş başa geçirdi. Organik tarımla uğraşan ve bir yandan da hayvancılık yapan Neslihan Kozanoğlu, çiftlik günlüklerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

25DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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DİZİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Neslihan Kozanoğlu'nun hiçir detayın unutulmadığı lüks çiftliği bir çok diziye de ev sahipliği yaptı. Kanal D'nin tv tarihine damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu'nun bir çok bölümü de bu çiftlikte çekildi.

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Kozanğlu, yaz aylarında ise çiftliğini özel organizasyonlar için kiralıyor. Lüks çiftlik, kır düğünü için mekan arayanlara alternatif oluyor.

27ORGANİK TARIM YAPIYOR
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ORGANİK TARIM YAPIYOR

Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı. Gizem Karac, bahçesinin ilk mahsülü olan çilekleri de topladı.

29KÖY HAYATINI SEÇMİŞTİ
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KÖY HAYATINI SEÇMİŞTİ

Muğla’da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptır Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye köy halkı ‘Hanımın Çiftliği’ adını takmıştı. Bir süre önce de İstanbul'a dönen ünlü oyuncunun karantina öncesi kabul ettiği projeler salgın nedeniyle ertelendi.

30HANIMIN ÇİFTLİĞİ
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HANIMIN ÇİFTLİĞİ

Özgü Namal 2013-2014 arasında Kanal D’de yayınlanan ‘Merhamet’ adlı dizinin ardından nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başladı. Bu aşkla birlikte hayatını değiştiren Özgü Namal oğlu Nefes ile kızı Elem Su’yu dünyaya getirdi. Ardından Muğla’da bir çiftlik arazisi alıp köy evi yaptırdı. Bahçesine sebze ekerken, şöminesi için odun kırarken görüntüleri basına yansıdı. Köy halkı, Özgü Namal’ın evinin olduğu bölgeye ‘Hanımın Çiftliği’ adını taktı. Zira Özgü Namal, 2009’da oynadığı ‘Hanımın Çiftliği’ dizisiyle yüksek reytinglere imza atmıştı.

31SETLERE İDDİALI DÖNÜŞ
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SETLERE İDDİALI DÖNÜŞ

Oyunculuğa 6 yıl ara veren Özgü Namal bu süreçte 50’ye yakın yapımı “Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum” diye reddetti. Oyuncu 5 yaşına giren oğlu Nefes’in eğitimi için bir süre önce İstanbul’a döndü. Yapımcılar da peşine düştü. 2014’te bölüm başına en yüksek ücrete imza atan oyuncular arasında yer alan Namal’a yine cazip teklifler sunuldu.Ödüllü oyuncu karantinadan önce bir sinema filmi ve diziye “Evet” dedi. Özgü Namal’a teklif edilen ücret sinema filmi için 800 bin TL, dizi için bölüm başına 80 bin TL. Ancak her iki set salgın nedeniyle ertelendi.

32KÖYLÜ ÇALIŞMAZSA AÇ KALIRIZ
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KÖYLÜ ÇALIŞMAZSA AÇ KALIRIZ

Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı. Çiftçilere destek çağrısı da yapan ünlü müzisyen, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” dedi.

33KÖY HAYATI YAŞIYOR
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KÖY HAYATI YAŞIYOR

5 yıl önce İzmir’de bir köyde çiftlik satın alıp köy hayatı yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından çiftçilere destek çağrısı yaptı.

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Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, “Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız” şeklinde seslendi. Saç sakalı beyazlayan ve kilo alan ünlü sanatçının yeni hali de dikkat çekti.

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Hüsnü Şenlendirici, İzmir’deki tarlasında traktörle tarla ekimi yaptı.

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Annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine giden Burak Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi: “Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.”

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Ünlü oyuncu, “Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum” diye konuştu. Burak Hakkı ve oğlu Rüzgar, günlerini bahçe işleriyle ve hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

Behlül AYDIN

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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz bir süredir kendini tarıma verdi. Bir süredir kendini doğaya adayan oyuncu Aslıhan Gürbüz, aradığı huzuru tarımda buldu. Gürbüz, Balıkesir’de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başladı.

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Yaptığı hasatları sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, 100 dönümlük arsada üretim yaptı. Sosyal medya hesabında bu konuyla ilgili hislerini paylaşan güzel oyuncu "4 kuşak önce toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere doğanın şifasından toprağın bereketine suyun kutsallığından tarladaki emeğe her şeyi bu kursta anlattılar" dedi.

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Özlem Tekin'in yeni hayatı

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin, 2016'da müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O günden beri yaşamını buradaki çiftliğinde sürdürmeye devam eden ünlü rockçı, 17 dönümlük arazinin içerisinde dolaşırken görüntülendi.

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30 BİN TL HARCADI

Tekin'e gün boyunca bir kadın arkadaşı eşlik etti. Kendisine ait alanda arkadaşı ile kahkahalar atarak dolaşan Tekin'in keyfi gazetecileri görünce kaçtı.

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Gazetecilerin yanına giden şarkıcı, röportaj isteğini geri çevirdi. Kış aylarında evine tadilat yaptıran 47 yaşındaki Özlem Tekin'in evinin dış cephesine doğal taş kaplama yaptırdığı gözlerden kaçmadı.

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Bu tadilat için 30 bin TL harcayan ve köy hayatına iyice alışan Tekin'in 17 dönümlük arazisinde iki at ve dört cins köpek bulunuyor.

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KÖY HAYATINA İYİCE ALIŞTI

Özlem Tekin, 2016'da yerleştiği Milas'a iyice alıştı. Milaslılar'la da yakın dostluklar kuran Tekin, giyim tarzını da buraya uygun seçiyor.

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Doğal yaşama dönen ünlüler arasına Sinan Albayrak da katıldı. Oyuncu, dizisinin final yapmasının ardından soluğu Kaş’ta, kendi inşa ettiği at çiftliğinde aldı.

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Albayrak’ın her işiyle bizzat ilgilendiği çiftliğinde atların yanı sıra keçiler, güvercinler ve köpekler de var.

47HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ
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HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA GÜZELİ SEÇİLDİ!

Bu traktördeki kadın bir zamanların Türkiye güzellerinden Nazlı Deniz Kuruoğlu. 1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Kuruoğlu, artık hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.

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Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.

49KENDİNE ÇİFTLİK KURDU
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KENDİNE ÇİFTLİK KURDU

Bilun Dohmen de Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere uzanan hayat serüveninin ana durağı olarak Bodrum'un bir köyünü tercih etti.

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Bir zamanlar podyumların gözde modellerinden biri olan Dohmen, bir ara Alman eşiyle birlikte Düsseldorf'ta yaşadı. Ancak kocasının ölümüyle zor günler geçirdi.

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Dohmen, şimdi hayatının büyük bölümünü Bodrum'da kendine küçük bir çiftlik kurdu. Zaman zaman İstanbul'a ya da Almanya'ya gitse de sonunda soluğu köyünde alıyor.

52O DA İSTANBULDAN KAÇTI
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O DA İSTANBUL'DAN KAÇTI

Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi. Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı.

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"İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeyebaşlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.

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90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

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Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi. (Posta)

56SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR
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SEBZELERİNİ KENDİ YETİŞTİRİYOR

Yılmaz Erdoğan’ın birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’deki çiftliği tam randıman çalışmaya başladı. Yaşamını tamamen organik beslenerek sürdüren, ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yönetmen market alışverişine son verdi.

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Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor.

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Ünlü yönetmenin Köyceğiz’deki çiftliği satın almasının temel nedeninin de bu beslenme hassasiyeti olduğu öğrenildi.

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Çiftliğin tam randıman ürün vermesiyle market alışverişine son veren Yılmaz Erdoğan, domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor.

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Ekmeğini bile kendi yapan ünlü yönetmen, Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.

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