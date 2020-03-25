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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 09:21, /

Ünlü oyuncu bu fotoğrafı paylaştı... Meğer annesinin kopyasıymış!

İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

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1

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

2

Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

3BEN BU ANNENİN OĞLUYUM

"BEN BU ANNENİN OĞLUYUM"

İşte Türkiye'nin yakışıklı ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

4AYTEN İPEK

AYTEN İPEK

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

5

Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

6

Ayten İpek - Emrah İpek

7LEYLA TATLI

LEYLA TATLI

Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses'de bir çok kez annesi ile objektif karşısına geçti.

8BİRSEN DOĞULU

BİRSEN DOĞULU

Sanatçı eşi olan Birsen Hanım'ın iki oğlu da babasının yolundan gitti ve müzik piyasasının aranılan isimlerinden oldu.

9

Birsen Doğulu, "onlar bana eşimin yadigarı" dediği oğulları Ozan ve Kenan Doğulu'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

10

Birsen Doğulu - Kenan ve Ozan Doğulu

11ÇOLPAN İLHAN

ÇOLPAN İLHAN

Beyazperdeye uzun yıllar emek veren Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu bir oğul dünyaya getirdi.

12

Oğlu için herşeyi göze alacağını söyleyen İlhan, oyuncu Kerem Alışık'ın en büyük destekçisi.

13

Çolpan İlhan - Kerem Alışık

14İNCİ KUT

İNCİ KUT

İnci Hanım'ın oğlu da bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren bir isim.

15

İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

16

Burak Kut - İnci Kut

17FAHRİYE BAZENCİR

FAHRİYE BAZENCİR

Şu sıralar iddialı filmleri ile adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

18

Başarılı sanatçı, "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçti.

19

Mahsun Kırmızıgül - Fahriye Bazencir

20BETÜL ARIM

BETÜL ARIM

Oyuncu Betül Arım, Türkiye'nin aranılan jönlerinden birinin annesi.

21AYLA GÖRGÜN

AYLA GÖRGÜN

Ayla Hanım'ın oğlu yaptığı başarılı programlar ile anılan ünlü bir şovmen.

22

Şöhret Okan Bayülgen ile annesinin ilişkisini etkilemedi.

23

Okan Bayülgen - Ayla Görgün

24NESRİN ORTAÇ

NESRİN ORTAÇ

İlk albümü ile müzik listelerini alt-üst eden ünlü popçunun annesini tanımak hiç de zor değil.

25

Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan Nesrin Hanım, Serdar Ortaç'ın annesi.

26

Serdar Ortaç - Nesrin Ortaç

27NEŞE TEVETOĞLU

NEŞE TEVETOĞLU

Neşe Hanım'ın oğlu kendisini dünya çapında kanıtlamış bir isim.

28

Megastar Tarkan'ın annesi olan Neşe Tevetoğlu, oğlunu hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

29

Tarkan - Neşe Tevetoğlu

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