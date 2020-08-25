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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Ünlü oyuncu Bodrum’da sere serpe!

Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğrafları!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Bodrum’da tatil yapan Hande Katipoğlu, önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’te objektife takıldı.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, bikinisinin üstünü çıkararak şezlonguna yüzüstü uzanıp güneşlendi.

3Anne tatili
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Anne tatili

Çeşme’de tatil yapan Aslı Tandoğan, önceki gün Port Alaçatı’nın plajında görüntülendi. Ünlü oyuncu, oğlu Atlas ve kızı Arya ile denize girdi. Anne ve çocuklarının keyifli anları objektife böyle yansıdı.

4Birlikte yüzdüler
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Birlikte yüzdüler

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst’le ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren şarkıcı Tuğba Ünal, tatil yaptığı Bodrum’da görüntülendi.

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Ünal önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’teydi. Şarkıcı, Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’la birlikte denize girerken objektife yansıdı.

6Güneş banyosu
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Güneş banyosu

Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ece Sükan, Instagram’ına son olarak bu kareyi ekledi. Sükan’ın güneşlenirken verdiği poza takipçileri beğeni yağdırdı.

7Çöp isyanı
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Çöp isyanı

Eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, Çeşme Delikli Koy’da çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. Sahilde çöp toplayan 3 genci de sosyal medyasında paylaşan Tokuş, o karelerin altına şu notu düştü:

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“Bugün ülkemizin bir cennet olduğuna yine şahit oldum. Fakat maalesef cennette yaşadığımızın farkında olmadığımıza da! Bu muhteşem doğanın kirletilmiş öbür yüzünü gürmek için son resme bakın. Ve ellerinde poşetler çöpleri toplayarak cenneti korumaya çalışan 3 melekle karşılaştığım için çok mutluyum.”

9Balkonda esnedi
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Balkonda esnedi

Hülya Avşar, evinin balkonunda açma germe hareketleri yaparken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Avşar’ın siyah beyaz paylaştığı bu karesi kısa sürede büyük beğeni aldı.

10Sevgilisini bekledi
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Sevgilisini bekledi

Rap’çi Gazapizm (Anıl Acar) önceki gün Çeşme’deki Before Sunset Beach’te sevgilisiyle görüntülendi. İkili, denize girmek yerine şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Sevgililer, genç kadının uzun süren telefon konuşması bitince plajın restoran kısmına geçti.

11Emina rüzgarı
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Emina rüzgarı

Emina Jahovic, Muğla tatiline devam ediyor. Ünlü şarkıcı önceki gün sahilde çektiği mayolu karelerinin altına İngilizce “Rüzgar” yazarak takipçileriyle paylaştı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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