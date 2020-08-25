Ünlü oyuncu Bodrum’da sere serpe!

Bodrum’da tatil yapan Hande Katipoğlu, önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’te objektife takıldı.
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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, bikinisinin üstünü çıkararak şezlonguna yüzüstü uzanıp güneşlendi.
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Anne tatili
Çeşme’de tatil yapan Aslı Tandoğan, önceki gün Port Alaçatı’nın plajında görüntülendi. Ünlü oyuncu, oğlu Atlas ve kızı Arya ile denize girdi. Anne ve çocuklarının keyifli anları objektife böyle yansıdı.
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Birlikte yüzdüler
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst’le ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren şarkıcı Tuğba Ünal, tatil yaptığı Bodrum’da görüntülendi.
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Ünal önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’teydi. Şarkıcı, Işın Karaca’nın eski eşi Tuğrul Odabaş’la birlikte denize girerken objektife yansıdı.
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Güneş banyosu
Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Ece Sükan, Instagram’ına son olarak bu kareyi ekledi. Sükan’ın güneşlenirken verdiği poza takipçileri beğeni yağdırdı.
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Çöp isyanı
Eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, Çeşme Delikli Koy’da çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. Sahilde çöp toplayan 3 genci de sosyal medyasında paylaşan Tokuş, o karelerin altına şu notu düştü:
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“Bugün ülkemizin bir cennet olduğuna yine şahit oldum. Fakat maalesef cennette yaşadığımızın farkında olmadığımıza da! Bu muhteşem doğanın kirletilmiş öbür yüzünü gürmek için son resme bakın. Ve ellerinde poşetler çöpleri toplayarak cenneti korumaya çalışan 3 melekle karşılaştığım için çok mutluyum.”
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Balkonda esnedi
Hülya Avşar, evinin balkonunda açma germe hareketleri yaparken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Avşar’ın siyah beyaz paylaştığı bu karesi kısa sürede büyük beğeni aldı.
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Sevgilisini bekledi
Rap’çi Gazapizm (Anıl Acar) önceki gün Çeşme’deki Before Sunset Beach’te sevgilisiyle görüntülendi. İkili, denize girmek yerine şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Sevgililer, genç kadının uzun süren telefon konuşması bitince plajın restoran kısmına geçti.
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Emina rüzgarı
Emina Jahovic, Muğla tatiline devam ediyor. Ünlü şarkıcı önceki gün sahilde çektiği mayolu karelerinin altına İngilizce “Rüzgar” yazarak takipçileriyle paylaştı.