Ünlü oyuncu bir gece bile kalmadığı evini 8 milyon dolara sattı
Hollywood ünlülerinin meslekleri dışında en çok kazanç elde ettikleri alanlardan biri de emlak. Birçok ünlü rekor fiyatlara satın aldığı lüks evlerini daha sonra üzerinden kar elde ederek satıyor. Bunların bir örneğini de Julia Roberts ile eşi gözler önüne serdi.
BACKGRID UK
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1
LÜKS YAZLIK
1990'larda rol aldığı Özel Bir Kadın (Pretty Woman) adlı filmle bir anda yıldızı parlayan 52 yaşındaki Julia Roberts ile eşi Danny Moder, Malibu'da sahip oldukları lüks yazlık evi 8 milyon dolara sattı.
BACKGRID UK
2
DÖRT YIL ÖNCE ALDILAR
Çift, çok geniş bir arazide kurulu olan bu lüks evi 2016 yılında 7.45 milyon dolara satın almıştı. Roberts ve Moder'ın bu evi aldıktan sonra içinde hiç yaşamadığı, hatta bir gece bile kalmadığı belirtiliyor.
BACKGRID UK
3
İŞ ADAMI SATIN ALDI
Roberts ve Moder'in evini alan kişinin Silikon Vadisi'nin önde gelen patronlarından Thomas Laffont olduğu belirtildi. Lafford'un, bu lüks evin hemen yanı başında bir mülkü daha bulunuyor.
BACKGRID UK
4
LÜKS YAZLIK
Julia Roberts ve Danny Moder'ın sattığı lüks evin dört tane yatak odası ile üç tane de banyosu bulunuyor. Tatil evlerinin yoğunlukta bulunduğu lüks ev de bu özellikleri taşıyor.
BACKGRID UK
5
ÇOK GENİŞ DEĞİL AMA...
Evin bol güneş alan mutfağı, paslanmaz çelik ekipmanlara sahip. Duvarları ise beyaza boyalı. Mutfak çok geniş olmasa da kullanıcıya her türlü imkanı sunuyor.
BACKGRID UK
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GENİŞ BAHÇE
Lüks evin en çarpıcı yanı ise çok geniş bahçesi. Bu bahçenin dört bir yanında dinlenme köşeleri bulunuyor.
BACKGRID UK
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ÇOK SAYIDA MÜLKÜ VAR
Julia Roberts'ın içinde hiç oturmadan elden çıkardığı bu lüks tatil evinin dışında başka mülkleri de bulunuyor. Bunlar arasında en çok kullandığı Hawai, Hanelei'deki evi.
BACKGRID UK
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TARİHİ BİR EV SATIN ALDI
Ayrıca Roberts, Manhattan'da üç tane lüks apartman dairesinin de sahibi. Meksika'da da bir evi bulunan Roberts, bu yılın başlarında da San Francisco'da tarihi bir mülkü portföyüne katmıştı.
BACKGRID UK
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ÜÇ ÇOCUKLU VE MUTLU EVLİLİK
Julia Roberts, 1990'ların en ünlü Hollywood yıldızlarından biri. 1990'da Richard Gere ile birlikte oynadığı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı filmle bir anda yıldızlar arasına giren Roberts, daha sonra birçok başarılı filmde oynadı. Çelik Manolyalar, Özel Bir Kadın ve Ağustos: Osage County adlı filmlerle Oscar adayı olan Roberts, 2001 yılında Erin Brockovich filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında bu ödülü kazandı. Roberts ilk evliliğini 1993 ile 1995 arasında Lyle Lovett ile yaptı. 2002 yılından bu yana da görüntü yönetmeni Daniel Moder ile evli. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.