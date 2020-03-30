Ünlü oyuncu bir gece bile kalmadığı evini 8 milyon dolara sattı

ÜÇ ÇOCUKLU VE MUTLU EVLİLİK Julia Roberts, 1990'ların en ünlü Hollywood yıldızlarından biri. 1990'da Richard Gere ile birlikte oynadığı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) adlı filmle bir anda yıldızlar arasına giren Roberts, daha sonra birçok başarılı filmde oynadı. Çelik Manolyalar, Özel Bir Kadın ve Ağustos: Osage County adlı filmlerle Oscar adayı olan Roberts, 2001 yılında Erin Brockovich filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında bu ödülü kazandı. Roberts ilk evliliğini 1993 ile 1995 arasında Lyle Lovett ile yaptı. 2002 yılından bu yana da görüntü yönetmeni Daniel Moder ile evli. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.



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