Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine: İyi ki sen varsın

Dizi ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesapları üzerinden aşk dolu gönderilerini takipçileriyle paylaştı. Kimisi sevgilisine olan aşkını şiirlerle dile getirdi kimisi sadece bir cümleyle büyük aşkını itiraf etti. İşte ünlü isimlerin 'romantik' paylaşımları....
Fotoğraflar: Instagram
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Uzun zamandır eşi Başak Dizer ile karantinada olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününü kutladı.
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Instagram hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu altına, 'İyi ki doğdun benim canım! İyi ki sen varsın. Seni seviyorum.' mesajını yazdı.
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Farklı duygularda olduğunu belirten Başak Dizer de paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü; Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğum günü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil... Bu yaşadıklarım asla beni mutsuz etmiyor biraz burukluk belki ama kocaman bir umut bir de coşku var yanında. Yaşama coşkusu. ‘Yaşıyorsak hala umut var demektir.’ Umudunuz, huzurunuz ve gülüşünüz hiçbir şeye yenilmesin. İyi ya da kötü, her nasıl adlandırıyorsanız başınıza gelenleri her şey insanlar için, yaşamak güzel. Sağlıkla...
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Dizi ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesapları üzerinden aşk dolu gönderilerini takipçileriyle paylaştı. Kimisi sevgilisine olan aşkını şiirlerle dile getirdi kimisi sadece bir cümleyle büyük aşkını itiraf etti. İşte ünlü isimlerin 'romantik' paylaşımları....
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Güzide Duran eşi Adnan Akoy'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Romantik bir anın fotoğrafını paylaşan Duran, altına 'Şimdi ve sonsuza kadar tek aşkım sensin. İyi ki doğdun aşkım' notunu düştü.
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2008 yılında nikah masasına oturan çiftin iki çocuğu var.
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Mustafa Ceceli 10 Temmuz 2017'de Selin İmer ile dünyaevine girmişti.
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Ünlü şarkıcı, eşi Selin İmer'in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı romantik mesajla kutladı.
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Eşi ile çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Ceceli altına: "Aşk... Beş duyunun ötesinde hissedilen o tarifsizlik hali... İyi ki doğdun Aşkım... İyi ki hayatımdasın..."notunu düştü.
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Larissa Gacemer - Burak Gacemer
Sosyal medyada görmeye alışkın olduğumuz, takipçileri tarafından çok sevilen çiftlerimizden...
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Tarkan Tevetoğlu - Pınar Dilek
Megastar Tarkan eşi Pınar Dilek'in sevgililer gününü bu aşk dolu paylaşımıyla kutlamıştı.
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Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi
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Öykü Karayel - Can Bonomo
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Bengisu Uzunöz - Sarp Apak
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Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ
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Pelin Karahan - Bedri Güntay
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Fahriye Evcen - Burak Özçivit
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Bensu Soral - Hakan Baş
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Özge Gürel - Serkan Çayoğlu
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Deniz Baysal - Barış Yurtçu
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Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı
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Demet Akalın - Okan Kurt
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Hazal Kaya - Ali Atay
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İrem Helvacıoğlu - Eser Alp
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Pelin Akil Altan - Anıl Altan
Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden bir diğeri...