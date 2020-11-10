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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:19 | 

Ünlü oyuncu Anıtkabir'e gitti! Ata'ya saygı duruşu...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde anılıyor. Ünlü isimler de Instagram hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...

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1JESSICA MAY
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JESSICA MAY

Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkent’e her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May; “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor.

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Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” dedi.

3GÜLBEN ERGEN
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GÜLBEN ERGEN

Ömrümce fikirlerini, emeklerini, yaptıklarını, hedeflerini başımın üzerinde taşıyacağım...

4TÜRKAN ŞORAY
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TÜRKAN ŞORAY

Sevgili Ata’m her zaman kalbimizdesin. Seni hasret saygı ve minnetle anıyorum

5MERT FIRAT
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MERT FIRAT

Bağımsızlığı, özgürlüğü, birliğimizi, liyakati en önemlisi Cumhuriyet ruhunu var eden Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle, saygıyla 9’u 5 geçe anacağız...

6CEM YILMAZ
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CEM YILMAZ

Mekanın Cennet Olsun, Büyük Türk Atatürk.Ne Mutlu Vatanını, Milletini, Cumhuriyetini Sevene

7ACUN ILICALI
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ACUN ILICALI

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum

8BEGÜM KÜTÜK
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BEGÜM KÜTÜK

82 yıl önce bugün kalplerimizde ölümsüzleştin. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Minettarım Atam

9TOLGA ÇEVİK
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TOLGA ÇEVİK

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk’ü saygı, şükran ve hasretle anıyorum. Seni seviyoruz diye haykırabilmek bir ayrıcalık, bir onur. Daima yolunda yürüyeceğiz. Nur içinde yat.

10HÜLYA KOÇYİĞİT
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HÜLYA KOÇYİĞİT

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında derin bir özlem, sevgi ve saygıyla anıyorum. Ata'm sana minnettarız.

11DOĞA RUTKAY
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DOĞA RUTKAY

Liderim,ulu önderim...
Gazi Musatafa Kemal ...
Hasretle...
Saygıyla anıyorum...
İlelebet!

12NİLGÜN BELGÜN
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NİLGÜN BELGÜN

Sevgi, Saygı ve Minnetle Atam... Türk kadınları olarak sana minnettarız...

13RIZA KOCAOĞLU
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RIZA KOCAOĞLU

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”Saygıyla

14HANDE ERÇEL
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HANDE ERÇEL

Ata’m.

15SERDAR ORTAÇ
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SERDAR ORTAÇ

Atamızı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

16DEMET AKALIN
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DEMET AKALIN

Sevgi ve saygıyla...

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