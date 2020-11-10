Ünlü oyuncu Anıtkabir'e gitti! Ata'ya saygı duruşu...

Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” dedi.