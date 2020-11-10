Ünlü oyuncu Anıtkabir'e gitti! Ata'ya saygı duruşu...
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde anılıyor. Ünlü isimler de Instagram hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...
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1
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JESSICA MAY
Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkent’e her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May; “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor.
2
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Türkiye’ye geldiğimden beri her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk’ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor” dedi.
3
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GÜLBEN ERGEN
Ömrümce fikirlerini, emeklerini, yaptıklarını, hedeflerini başımın üzerinde taşıyacağım...
4
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TÜRKAN ŞORAY
Sevgili Ata’m her zaman kalbimizdesin. Seni hasret saygı ve minnetle anıyorum
5
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MERT FIRAT
Bağımsızlığı, özgürlüğü, birliğimizi, liyakati en önemlisi Cumhuriyet ruhunu var eden Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle, saygıyla 9’u 5 geçe anacağız...
6
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CEM YILMAZ
Mekanın Cennet Olsun, Büyük Türk Atatürk.Ne Mutlu Vatanını, Milletini, Cumhuriyetini Sevene
7
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ACUN ILICALI
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum
8
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BEGÜM KÜTÜK
82 yıl önce bugün kalplerimizde ölümsüzleştin. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Minettarım Atam
9
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TOLGA ÇEVİK
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk’ü saygı, şükran ve hasretle anıyorum. Seni seviyoruz diye haykırabilmek bir ayrıcalık, bir onur. Daima yolunda yürüyeceğiz. Nur içinde yat.
10
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında derin bir özlem, sevgi ve saygıyla anıyorum. Ata'm sana minnettarız.
11
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DOĞA RUTKAY
Liderim,ulu önderim... Gazi Musatafa Kemal ... Hasretle... Saygıyla anıyorum... İlelebet!
12
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NİLGÜN BELGÜN
Sevgi, Saygı ve Minnetle Atam... Türk kadınları olarak sana minnettarız...
13
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RIZA KOCAOĞLU
“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”Saygıyla