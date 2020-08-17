Ünlü oyuncu Amber Heard'ün Ayasofya pozu

Ünlü oyuncu Amber Heard'ün İstanbul turu sürüyor. Güzel oyuncu şimdi de Mısır Çarşısı, Süleymaniye ve Ayasofya camilerine yaptığı gezintide çektiği pozlarına sosyal medya sayfasında yer verdi.
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İSTANBUL TURU SÜRÜYOR
Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'u gezen Heard, önce Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.
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SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Heard, rehberin anlattıklarını dinleyip ona yapının tarihçesi ile ilgili sorular sordu. Heard'ün Süleymaniye Camii'ni ziyareti sırasında çizgili çoraplar giydiği görüldü.
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TATİL MUTLULUĞU
Amber Heard, Süleymaniye'nin ardından Ayasofya Camii'ni de ziyaret etti. Sultanahmet Meydanı'nda dolaşırken de Ayasofya Camii'nin önünde tatil coşkusunu yansıtan bir fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sayfasından paylaştı.
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"BAHARAT AVI"
Heard, Mısır Çarşısı'nda çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.
Instagram, Backgrid UK
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CAMİLERİN BÜYÜSÜ
İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.
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'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'
Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.
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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.
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ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.
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GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.
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TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.