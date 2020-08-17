MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu Amber Heard'ün Ayasofya pozu
GeriMagazin Ünlü oyuncu Amber Heard'ün Ayasofya pozu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 15:30,

Ünlü oyuncu Amber Heard'ün Ayasofya pozu

Ünlü oyuncu Amber Heard'ün İstanbul turu sürüyor. Güzel oyuncu şimdi de Mısır Çarşısı, Süleymaniye ve Ayasofya camilerine yaptığı gezintide çektiği pozlarına sosyal medya sayfasında yer verdi.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İSTANBUL TURU SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL TURU SÜRÜYOR

Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'u gezen Heard, önce Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.

2SÜLEYMANİYE CAMİİNİ ZİYARET ETTİ
Abone Olgoogle-news

SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Heard, rehberin anlattıklarını dinleyip ona yapının tarihçesi ile ilgili sorular sordu. Heard'ün Süleymaniye Camii'ni ziyareti sırasında çizgili çoraplar giydiği görüldü.

3TATİL MUTLULUĞU
Abone Olgoogle-news

TATİL MUTLULUĞU

Amber Heard, Süleymaniye'nin ardından Ayasofya Camii'ni de ziyaret etti. Sultanahmet Meydanı'nda dolaşırken de Ayasofya Camii'nin önünde tatil coşkusunu yansıtan bir fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

4BAHARAT AVI
Abone Olgoogle-news

"BAHARAT AVI"

Heard, Mısır Çarşısı'nda çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı.

5SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

 Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.

Instagram, Backgrid UK 

6CAMİLERİN BÜYÜSÜ
Abone Olgoogle-news

CAMİLERİN BÜYÜSÜ

İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.

7DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM
Abone Olgoogle-news

'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'

Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.

8TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Abone Olgoogle-news

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.

9ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
Abone Olgoogle-news

ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL

Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.

10GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
Abone Olgoogle-news

GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI

Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

11TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
Abone Olgoogle-news

TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI

Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.

12
Abone Olgoogle-news

Amber Heard İstanbul'a aşık oldu

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi