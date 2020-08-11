Ünlü oyuncudan ÅŸoke eden video: Koronavirüs yüzünden saçlarÄ±m avuç avuç dökülüyor
TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran koronavirÃ¼s ve onun sebep olduÄŸu Covid 19 adlÄ± hastalÄ±ktan Ã¼nlÃ¼ler de nasibini aldÄ±. Bunlardan biri de oyuncu Alyssa Milano.
Backgrid USA, Twitter; Instagram
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAÅžTI
47 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Twitter sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Covid 19 hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼ne kadar Ã§ok da gÃ¼ndeme gelmeyen olumsuz bir etkisini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
2
Abone Ol
COVÄ°D 19'UN SONUCU
Milano paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoya "Herkese merhaba. Size Covid 19'un bir sonucu olarak, saÃ§larÄ±mÄ±n ne kadar Ã§ok dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek istedim" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.
3
Abone Ol
"BÄ°R FIRÃ‡ALAMADA BU KADAR SAÃ‡ KAYBETTÄ°M"
DuÅŸtan yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olan Milano, elindeki mavi fÄ±rÃ§ayla Ä±slak saÃ§larÄ±nÄ± taramaya baÅŸladÄ±. Sonra da "Bir fÄ±rÃ§alamayla kaybettiÄŸim saÃ§larÄ±m" diyerek fÄ±rÃ§anÄ±n tellerine dolanan saÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
4
Abone Ol
MASKE TAKMALARI KONUSUNDA TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NÄ° UYARDI
Milano'nun bir avuÃ§ dolusu saÃ§Ä±nÄ±n dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kameraya yansÄ±dÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu takipÃ§ilerini maske takmalarÄ± konusunda uyardÄ±.
5
Abone Ol
ÃœnlÃ¼ oyuncu Alyssa Milano koronavirÃ¼se yakalandÄ±, saÃ§larÄ± tutam tutam dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor
6
Abone Ol
ÃœÃ‡ TEST DE NEGATÄ°F Ã‡IKTI
Alyssa Milano, hastalÄ±k semptomlarÄ±nÄ± ilk olarak geÃ§tiÄŸimiz nisan ayÄ±nda gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Daha sonra yapÄ±lan antikor testinin sonucunun da pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
7
Abone Ol
EN SON TEST POZÄ°TÄ°F GELDÄ°
ÃœnlÃ¼ oyuncu bu sonucunu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ testten sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.
8
Abone Ol
ARDI ARDINA TEST YAPTIRDI
ÃœnlÃ¼ oyuncu, nisan ayÄ±nda semptom gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± testin Ã¼Ã§ kez negatif sonuÃ§ verdiÄŸini ancak son antikor testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Milano, doktorlarÄ±n bu durumu "uzun erimli" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
9
Abone Ol
BAZI SEMPTOMLAR HALA SÃœRÃœYOR
Alyssa Milano, bazÄ± semptomlarÄ±n henÃ¼z tam olarak sona ermediÄŸini de ekledi.
10
Abone Ol
'LÃœTFEN VÄ°RÃœSÃœ CÄ°DDÄ°YE ALIN'
Milano, geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "DÃ¼n gece gÃ¶ÄŸsÃ¼mde bir aÄŸÄ±rlÄ±k hissettim. Buna bir kan pÄ±htÄ±sÄ±ndan kaynaklanmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak istedim. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki deÄŸildi. Ama bu berbat bir virÃ¼s. LÃ¼tfen ciddiye alÄ±n" diye yazdÄ±.
11
Abone Ol
'SANKÄ° GÃ–ÄžSÃœMDE FÄ°L OTURUYOR'
Alyssa Milano, 5 gÃ¼n Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda da ne kadar hasta olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Milano, fotoÄŸrafÄ±n nisan ayÄ±nda Ã§ekildiÄŸini belirterek "Ä°ki haftadÄ±r hastaydÄ±m. Daha Ã¶nce hiÃ§ bu tÃ¼r bir hastalÄ±k gÃ¶rmedim. Her yerim aÄŸrÄ±yor. Koku duyusu kayboldu. Sanki gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼n Ã¼zerine bir fil oturmuÅŸ gibi, nefes alamÄ±yorum" yazmÄ±ÅŸtÄ±.
12
Abone Ol
KORKUNÃ‡ BAÅž AÄžRISI
Milano o paylaÅŸÄ±mda, yemek yiyemediÄŸini ve belirtip "BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± korkunÃ§. Covid 19 semtomlarÄ±nÄ±n hepsini gÃ¶steriyorum. Mart'Ä±n sonunda test yaptÄ±rdÄ±m, negatif Ã§Ä±ktÄ±. Daha iyi hissettiÄŸimde antikor testi yaptÄ±rdÄ±m, o da negatif Ã§Ä±ktÄ±. Son dÃ¶rt aydÄ±r baÅŸ dÃ¶nmesi, sindirim anormallikleri, dÃ¼zensiz regl, nefes darlÄ±ÄŸÄ± gibi her tÃ¼r belirtiyi gÃ¶sterdim" diye yazdÄ±.
13
Abone Ol
PLAZMA BAÄžIÅžINDA BULUNACAK
Alyssa Milano, koronavirÃ¼se yakalanan insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kurtarmaya yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in plazma baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.Â
14
Abone Ol
BAZI HASTALARDA GÃ–RÃœLÃœYOR
YapÄ±lan son araÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, koronarivÃ¼sÃ¼n sebep olduÄŸu Covid 19, saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi gibi yan etkilere de yol aÃ§Ä±yor. Bu araÅŸtÄ±rmalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Covid 19, geÃ§iren hastalarÄ±n bazÄ±larÄ±nda bu tÃ¼rden saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi sorunlarÄ± yaÅŸanÄ±yor.
15
Abone Ol
YÃœKSEK ATEÅž VE STRES Ä°LE BAÄžLANTILI
TÄ±pta "telogen effluvium" adÄ± verilen saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi, geÃ§ici bir durum. Buna hastalÄ±ÄŸÄ± yakalananlarÄ±n yakalananlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fiziksel ya da duygusal stres, koronavirÃ¼sÃ¼n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek ateÅŸ neden oluyor.Â UCLA'da klinik araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak gÃ¶rev yapan Dr. Sarah Hogan, bu tÃ¼r stres yaratan hastalÄ±klarÄ±n bir sonucu olarak, saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi sorunu yaÅŸanabileceÄŸini belirtti. Londra'daki Belgravia Center'dan bir uzman da koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele eden hastalarda bu durumun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.