YÃœKSEK ATEÅž VE STRES Ä°LE BAÄžLANTILI TÄ±pta "telogen effluvium" adÄ± verilen saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi, geÃ§ici bir durum. Buna hastalÄ±ÄŸÄ± yakalananlarÄ±n yakalananlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fiziksel ya da duygusal stres, koronavirÃ¼sÃ¼n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek ateÅŸ neden oluyor.Â UCLA'da klinik araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak gÃ¶rev yapan Dr. Sarah Hogan, bu tÃ¼r stres yaratan hastalÄ±klarÄ±n bir sonucu olarak, saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmesi sorunu yaÅŸanabileceÄŸini belirtti. Londra'daki Belgravia Center'dan bir uzman da koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele eden hastalarda bu durumun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.