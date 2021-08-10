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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 16:22 | 

Ünlü oyuncu Alfred Molina düğününde mutluluktan ağladı

Beyazperdenin ünlü oyuncusu ikinci kez evlendi. Sevdiği kadınla hayatını birleştirirken de kendini tutamadı ve sevinç gözyaşlarına boğuldu.

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1DUYGU DOLU TÖREN

DUYGU DOLU TÖREN

Ünlü aktör Alfred Molina, 83 yaşındaki eşi Jill Gascoine'i yitirdikten tam 16 ay sonra yeniden evlendi. 68 yaşındaki Molina ile Frozen filmiyle tanınan 49 yaşındaki yönetmen Jennifer Lee, önceki gün duygu dolu bir törenle hayatlarını birleştirdi.

2MUTLULUKTAN AĞLADI

MUTLULUKTAN AĞLADI

Bir bahçede düzenlenen törenle evlenen Molina ile Lee, tören boyunca hem çok heyecanlı hem de çok duygusaldı. Özellikle de Alfred Molina, bir ara mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. 

32019DAN BU YANA BİRLİKTELER

2019'DAN BU YANA BİRLİKTELER

Alfred Molina ile Jennifer Lee, 2019 yılından bu yana flört ediyor. Çift, 2018 yılında bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırılmıştı. Bir yıl sonra da bu tanışıklık aşka dönüştü.

4HEYECANDAN YERLERİNDE DURAMADILAR

HEYECANDAN YERLERİNDE DURAMADILAR

Çiçekler ve mum ışıklarıyla süslenmiş bir bahçede evlenen Alfred Molina ile Jennifer Lee, düğünün her dakikasında heyecandan yerlerinde duramadı. Birbirlerine sürekli sevgi gösterisinde bulunan çiçeği burnunda evlilerin bu coşkusu düğün boyu sürdü.

5ÇİFTİ O TANIŞTIRDI

ÇİFTİ O TANIŞTIRDI

Gelin Jennifer Lee, kendisini Alfred Molina ile tanıştıran 36 yaşındaki oyuncu Jonathan Groff ile çekilen bir fotoğrafını da "Bu güzel, cömert ruh benim Alfred ile tanışma nedenim. Biz ona dünyayı borçluyuz" mesajıyla birlikte Instagram sayfasından paylaştı.

6NE KADAR MUTLU OLDUĞUNU ANLATMIŞTI

NE KADAR MUTLU OLDUĞUNU ANLATMIŞTI

Jennifer Lee, Alfred Molina ile ilişkisinin başladığı 2019 yılında New York Times'a verdiği röportajda ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Lee "Aile hayatımda çok mutluyum" diyerek Molina'nın kendisine karşı çok şefkatli olduğunu ve eski evliliğinden dünyaya gelen kızına da çok iyi davrandığını anlatmıştı.

7KAĞIT ÜZERİNDE EVLİYDİ, EŞİ GEÇEN YIL ÖLDÜ

KAĞIT ÜZERİNDE EVLİYDİ, EŞİ GEÇEN YIL ÖLDÜ

Alfred Molina ilk eşi Jill Gascoine ile 1986 yılında evlendi. Gascoine, geçen yıl Alzheimer nedeniyle 83 yaşında hayata veda etti. Molina ile Gascoine, bundan önce yollarını ayırıp bağımsız yaşamaya başlamış ancak evliliklerini kağıt üzerinde sürdürmüştü.

8BİR KIZ BABASI

BİR KIZ BABASI

Alfred Molina'nın kağıt üzerinde evli kalmalarına rağmen yollarını ayırdığı ve geçen yıl ölen eşi Jill Gacsoine'den şu anda 41 yaşında olan Rachel adlı bir kız çocuğu bulunuyor.

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