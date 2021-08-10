Ünlü oyuncu Alfred Molina düğününde mutluluktan ağladı

NE KADAR MUTLU OLDUĞUNU ANLATMIŞTI Jennifer Lee, Alfred Molina ile ilişkisinin başladığı 2019 yılında New York Times'a verdiği röportajda ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Lee "Aile hayatımda çok mutluyum" diyerek Molina'nın kendisine karşı çok şefkatli olduğunu ve eski evliliğinden dünyaya gelen kızına da çok iyi davrandığını anlatmıştı.