Ünlü oyuncu Alfred Molina düğününde mutluluktan ağladı
Beyazperdenin ünlü oyuncusu ikinci kez evlendi. Sevdiği kadınla hayatını birleştirirken de kendini tutamadı ve sevinç gözyaşlarına boğuldu.
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DUYGU DOLU TÖREN
Ünlü aktör Alfred Molina, 83 yaşındaki eşi Jill Gascoine'i yitirdikten tam 16 ay sonra yeniden evlendi. 68 yaşındaki Molina ile Frozen filmiyle tanınan 49 yaşındaki yönetmen Jennifer Lee, önceki gün duygu dolu bir törenle hayatlarını birleştirdi.
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MUTLULUKTAN AĞLADI
Bir bahçede düzenlenen törenle evlenen Molina ile Lee, tören boyunca hem çok heyecanlı hem de çok duygusaldı. Özellikle de Alfred Molina, bir ara mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.
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2019'DAN BU YANA BİRLİKTELER
Alfred Molina ile Jennifer Lee, 2019 yılından bu yana flört ediyor. Çift, 2018 yılında bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırılmıştı. Bir yıl sonra da bu tanışıklık aşka dönüştü.
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HEYECANDAN YERLERİNDE DURAMADILAR
Çiçekler ve mum ışıklarıyla süslenmiş bir bahçede evlenen Alfred Molina ile Jennifer Lee, düğünün her dakikasında heyecandan yerlerinde duramadı. Birbirlerine sürekli sevgi gösterisinde bulunan çiçeği burnunda evlilerin bu coşkusu düğün boyu sürdü.
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ÇİFTİ O TANIŞTIRDI
Gelin Jennifer Lee, kendisini Alfred Molina ile tanıştıran 36 yaşındaki oyuncu Jonathan Groff ile çekilen bir fotoğrafını da "Bu güzel, cömert ruh benim Alfred ile tanışma nedenim. Biz ona dünyayı borçluyuz" mesajıyla birlikte Instagram sayfasından paylaştı.
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NE KADAR MUTLU OLDUĞUNU ANLATMIŞTI
Jennifer Lee, Alfred Molina ile ilişkisinin başladığı 2019 yılında New York Times'a verdiği röportajda ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Lee "Aile hayatımda çok mutluyum" diyerek Molina'nın kendisine karşı çok şefkatli olduğunu ve eski evliliğinden dünyaya gelen kızına da çok iyi davrandığını anlatmıştı.
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KAĞIT ÜZERİNDE EVLİYDİ, EŞİ GEÇEN YIL ÖLDÜ
Alfred Molina ilk eşi Jill Gascoine ile 1986 yılında evlendi. Gascoine, geçen yıl Alzheimer nedeniyle 83 yaşında hayata veda etti. Molina ile Gascoine, bundan önce yollarını ayırıp bağımsız yaşamaya başlamış ancak evliliklerini kağıt üzerinde sürdürmüştü.
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BİR KIZ BABASI
Alfred Molina'nın kağıt üzerinde evli kalmalarına rağmen yollarını ayırdığı ve geçen yıl ölen eşi Jill Gacsoine'den şu anda 41 yaşında olan Rachel adlı bir kız çocuğu bulunuyor.