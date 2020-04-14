Ünlü oyuncu ailesi için 2 milyon dolar harcadı

Ünlü oyuncu anne ve babası için yaklaşık 2 milyonu gözden çıkarıp onlara güzel bir ev aldı.
BACKGRID USA
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Variety dergisinin haberine göre, 37 yaşındaki oyuncu Batı Hollywood'da satın aldığı İspanyol tarzı bir ev için 1.93 milyon dolar ödedi. Aktör ve eşinin bu evde kendisinin yaşamayacağı, evi annesi ve babasına hediye ettiği belirtildi.
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2011 yılından bu yana Lauren Miller ile evli olan Rogen'in ailesi yine İspanyol tarzı daha küçük bir evde yaşıyordu.
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Üç tane yatak odası bulunan ev, geniş bir arazi üzerinde kurulu. Bol gün ışığı alan evin büyük bir bahçesi ve havuzu da bulunuyor.
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Seth Rogen, 17 yaşından bu yana gösteri dünyasının içinde. Liseyi bitirmeden okulu bırakan Rogen, oyuncu olmak hayaliyle Los Angeles'a taşındı.
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O yıllardaki halini "Kanadalı şişman bir çocuk" olarak nitelendiren Seth Rogen, 1999 ile 2000 arasında Judd Apatow'un yönettiği Freaks and Geeks adlı dizide rol aldı.
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Daha sonra yine bir Apatow projesi olan Undecleared için kamera karşısına geçti. Oyuncu, yazar olarak projeye katkıda bulundu.
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Bir yandan oyuncu olarak adını duyuran Seth Rogen yazar olarak da kendini gösterdi. Bu arada da Donnie Darko and Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, The 40 Year Old Virgin adlı yapımlarda rol aldı.Özellikle de The 40 Year Old Virgin ile kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı.
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Seth Rogen 2011 yılından bu yana Lauren Miller ile evli. Seth Rogen'in babası Mark'a kendi projelerinden birinde rol verdi. Annesi Sandy Rogen ise hayır kurumları için çalışmayı sürdürüyor. Seth Rogen'ın Danya adında bir kız kardeşi bulunuyor.