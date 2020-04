Ünlü oyuncu ailesi için 2 milyon dolar harcadı

Bir yandan oyuncu olarak adını duyuran Seth Rogen yazar olarak da kendini gösterdi. Bu arada da Donnie Darko and Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, The 40 Year Old Virgin adlı yapımlarda rol aldı.Özellikle de The 40 Year Old Virgin ile kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı.