Ünlü model takipçilerini güldürdü: Yemek yediren maske
Koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren yeniliklerden biri de "maske". Virüsten korunmak amacıyla kullanılan maskenin de artık hem bir modası var hem de zaman zaman espri konusu bile oluyor.
Instagram
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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
Koronavirüs nedeniyle kullanılması gereken maskeyi espri konusu yapanlardan biri de model, Emma Louise Connolly.
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MESAJ YAĞDI
28 yaşındaki İngiliz model, bir Instagram paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
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İKİ TANE MASKE
Yüzünün üst bölümüne bir tane alt bölümüne de bir tane maske takan Connolly, bu şekilde yemek yediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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300 BİN KİŞİ İZLEDİ
Emma Louise Connolly'nin bu paylaşımına takipçilerinden hem beğeni hem de yorum yağdı. Modelin videosunu yaklaşık 300 bin kişi izledi.
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ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI
Şöyle biraz geriye gidelim, bundan 4 ya da 5 ay öncesine. Yani koronavirüsün insan hayatına yeni yeni girdiği o dönemlere. İşte o günlerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insan yeni yeni maske kullanmaya başladı. Elbette ünlüler de!
Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA
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MODEL ŞIKLIĞI
İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi. İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.
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STÜDYOYA GİTTİ
Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı. İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.
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RENK UYUMU
Lauren Goodgear'ın maskesi kıyafetine uygun renkte.
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HER KIYAFETE AYRI MASKE
Sofia Richie'nin günlük maskeli şıklığı.
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MASKELİ GECE GEZMESİ
Madison Beer, gece kıyafetini maskeyle tamamladı.
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KATIE ŞIKLIĞI
Katie Holmes da sokakta maskesini eksik etmeyen ünlülerden.