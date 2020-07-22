Ünlü model takipçilerini güldürdü: Yemek yediren maske

MODEL ŞIKLIĞI İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi. İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.