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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 16:00,

Ünlü model takipçilerini güldürdü: Yemek yediren maske

Koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren yeniliklerden biri de "maske". Virüsten korunmak amacıyla kullanılan maskenin de artık hem bir modası var hem de zaman zaman espri konusu bile oluyor.

Instagram

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1TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Koronavirüs nedeniyle kullanılması gereken maskeyi espri konusu yapanlardan biri de model, Emma Louise Connolly.

2MESAJ YAĞDI
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MESAJ YAĞDI

28 yaşındaki İngiliz model, bir Instagram paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

3İKİ TANE MASKE
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İKİ TANE MASKE

Yüzünün üst bölümüne bir tane alt bölümüne de bir tane maske takan Connolly, bu şekilde yemek yediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

4300 BİN KİŞİ İZLEDİ
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300 BİN KİŞİ İZLEDİ

Emma Louise Connolly'nin bu paylaşımına takipçilerinden hem beğeni hem de yorum yağdı. Modelin videosunu yaklaşık 300 bin kişi izledi.

5ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI
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ARTIK GÜNLÜK HAYATIN BİR PARÇASI

 Şöyle biraz geriye gidelim, bundan 4 ya da 5 ay öncesine. Yani koronavirüsün insan hayatına yeni yeni girdiği o dönemlere. İşte o günlerde dünyanın dört bir yanındaki milyonlara insan yeni yeni maske kullanmaya başladı. Elbette ünlüler de!

Splash News, Backgrid UK, Backgrid USA

6MODEL ŞIKLIĞI
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MODEL ŞIKLIĞI

İlk zamanlarda çok da özenli olmayan görüntüleriyle basit maskeler kullanan ünlüler artık en şık gece elbiseleri ya da iddialı sokak kıyafetlerini de maskeleriyle tamamlıyor. Yani bir başka deyişle maskeler artık dış görünüşün bir parçası haline geldi. İşte bunun son örneklerini sergileyen ünlülerden biri de Hailey Baldwin Bieber oldu.

7STÜDYOYA GİTTİ
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STÜDYOYA GİTTİ

Justin Bieber ile evli olan 23 yaşındaki model, önceki gün kamera karşısına geçeceği klip çekimi için Los Angeles'ta bir stüdyoya gitti. Aracından inerken yüz maskesini de esik etmediği görüldü. Baldwin'in maske ile tamamladığı spor şıklığı da beğeni topladı.  İşte gösteri dünyasının hayatlarına maskeyi adapte eden ve o şekilde de gayet iddialı görüntü sergileyen ünlüleri.

8RENK UYUMU
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RENK UYUMU

Lauren Goodgear'ın maskesi kıyafetine uygun renkte.

9HER KIYAFETE AYRI MASKE
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HER KIYAFETE AYRI MASKE

Sofia Richie'nin günlük maskeli şıklığı.

10MASKELİ GECE GEZMESİ
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MASKELİ GECE GEZMESİ

Madison Beer, gece kıyafetini maskeyle tamamladı.

11KATIE ŞIKLIĞI
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KATIE ŞIKLIĞI

Katie Holmes da sokakta maskesini eksik etmeyen ünlülerden.

12ELBİSEYE UYGUN RENK
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ELBİSEYE UYGUN RENK

Malin Akerman'ın maskeli gece gezmesi.

13TEPEDEN TIRNAĞA AYNI RENK
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TEPEDEN TIRNAĞA AYNI RENK

Kendall Jenner tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş.

14MASKELİ SEVGİLİLER
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MASKELİ SEVGİLİLER

Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid de maskelerini çıkarmadı.

15SOKAKLAR PODYUm
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SOKAKLAR PODYUm

Model Alessandra Ambrosio için sokaklar da podyum.

16ELBİSENİN İÇİNDEKİ RENKTEN MASKE
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ELBİSENİN İÇİNDEKİ RENKTEN MASKE

Coco Austin, elbisesinin içindeki renklere uygun bir maske seçti.

17BELLA DA MASKELİ
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BELLA DA MASKELİ

Bella Hadid'in maskeli şıklığı.

18MASKELİ KRALİÇE
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MASKELİ KRALİÇE

Dünyanın en güzel giyinen kadınlarından biri olan İspanya Kraliçesi Letizia hep aynı renk maske kullanıyor.

19UYGUN TAKMADI
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UYGUN TAKMADI

Model Candice Swanepoel, maskesini uygun şekilde kullanmamış.

20GENÇ MODELLER DE MASKELİ
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GENÇ MODELLER DE MASKELİ

Cara Delevingne ve Kaia Gerber'in maskeli şıklığı.

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