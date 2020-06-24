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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 15:46,

Ünlü model evde doğum anlarını paylaştı

Geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini kucağına alan ünlü model, evde yaptığı doğumla ilgili video kanalında paylaştı.

Instagram, Backgrid USA

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1SALONDA BİR HAVUZDA DOĞUM YAPTI
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SALONDA BİR HAVUZDA DOĞUM YAPTI

29 yaşındaki model, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle evde doğum yapma fikrinin ağır bastığını anlattı.

2MİNİK BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜYORLAR
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MİNİK BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜYORLAR

Moda dünyasında kalıpları yıkan kıvrımlı modellerin öncülerinden biri olan Iskra Lawrence ve sevgilisi Philip Payne, bir buçuk ay önce dünyaya gelen minik kızlarını büyütüyor şu sıralar.

3TAKİPÇİLERİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE
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TAKİPÇİLERİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE

İngiliz model sosyal medyadaki takipçilerinin ısrarıyla evde doğum yapmanın nasıl olduğunu ve o süreçte hissettiklerini Youtube kanalında paylaştı.

4HİÇ İLAÇ KULLANMADI
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HİÇ İLAÇ KULLANMADI

Lawrence bebeğini, sevgilisiyle birlikte yaşadığı California'daki evinde dünyaya getirdiğini ve o süreçte hiç ilaç kullanmadığını anlattı. Model, kızını evinin salonunda kurulan ve içi suyla doldurulan bir havuzda dünyaya getirdi. 

5SEVGİLİSİ YANINDAYDI
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SEVGİLİSİ YANINDAYDI

O süreçte yanında bir sağlık görevlisiyle birlikte sevgilisi Philip Payne de bulundu. Lawrence, doğum sancılarının 12 saat sürdüğünü ve o süreçte hiç uyuyamadığını sadece konuştuğunu ve yemek yediğini anlattı.

6PLASENTAYI BAHÇEYE GÖMDÜLER
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PLASENTAYI BAHÇEYE GÖMDÜLER

Lawrence, bebeğinin plasentasını ise bahçeye gömdüklerini, yanına da iki tane ağaç fidanı diktiklerini anlattı.

7MODA DÜNYASININ ÖNCÜLERİNDEN
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MODA DÜNYASININ ÖNCÜLERİNDEN

Lawrence adını ilk kez Instagram paylaşımları sayesinde duyurdu. O döneme kadar modellik kariyeri yapmak için attığı bütün adımlar geri çevrildi. Bunun nedeni de Lawrence'ın kıvrımlı bir bedene sahip olmasıydı. Fakat sonunda moda dünyasında değişen anlayışla birlikte o Lawrence da amacına ulaştı.

8TASARIM DA YAPIYOR
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TASARIM DA YAPIYOR

Kendisi gibi kıvrımlı bedene sahip kadınlar için bikini, mayo ve plaj giysileri tasarlayan Iskra Lawrence, ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor.

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