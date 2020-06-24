Ünlü model evde doğum anlarını paylaştı

Geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini kucağına alan ünlü model, evde yaptığı doğumla ilgili video kanalında paylaştı.
Instagram, Backgrid USA
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SALONDA BİR HAVUZDA DOĞUM YAPTI
29 yaşındaki model, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle evde doğum yapma fikrinin ağır bastığını anlattı.
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MİNİK BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜYORLAR
Moda dünyasında kalıpları yıkan kıvrımlı modellerin öncülerinden biri olan Iskra Lawrence ve sevgilisi Philip Payne, bir buçuk ay önce dünyaya gelen minik kızlarını büyütüyor şu sıralar.
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TAKİPÇİLERİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE
İngiliz model sosyal medyadaki takipçilerinin ısrarıyla evde doğum yapmanın nasıl olduğunu ve o süreçte hissettiklerini Youtube kanalında paylaştı.
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HİÇ İLAÇ KULLANMADI
Lawrence bebeğini, sevgilisiyle birlikte yaşadığı California'daki evinde dünyaya getirdiğini ve o süreçte hiç ilaç kullanmadığını anlattı. Model, kızını evinin salonunda kurulan ve içi suyla doldurulan bir havuzda dünyaya getirdi.
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SEVGİLİSİ YANINDAYDI
O süreçte yanında bir sağlık görevlisiyle birlikte sevgilisi Philip Payne de bulundu. Lawrence, doğum sancılarının 12 saat sürdüğünü ve o süreçte hiç uyuyamadığını sadece konuştuğunu ve yemek yediğini anlattı.
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PLASENTAYI BAHÇEYE GÖMDÜLER
Lawrence, bebeğinin plasentasını ise bahçeye gömdüklerini, yanına da iki tane ağaç fidanı diktiklerini anlattı.
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MODA DÜNYASININ ÖNCÜLERİNDEN
Lawrence adını ilk kez Instagram paylaşımları sayesinde duyurdu. O döneme kadar modellik kariyeri yapmak için attığı bütün adımlar geri çevrildi. Bunun nedeni de Lawrence'ın kıvrımlı bir bedene sahip olmasıydı. Fakat sonunda moda dünyasında değişen anlayışla birlikte o Lawrence da amacına ulaştı.
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TASARIM DA YAPIYOR
Kendisi gibi kıvrımlı bedene sahip kadınlar için bikini, mayo ve plaj giysileri tasarlayan Iskra Lawrence, ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor.