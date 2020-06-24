Ünlü model evde doğum anlarını paylaştı

MODA DÜNYASININ ÖNCÜLERİNDEN Lawrence adını ilk kez Instagram paylaşımları sayesinde duyurdu. O döneme kadar modellik kariyeri yapmak için attığı bütün adımlar geri çevrildi. Bunun nedeni de Lawrence'ın kıvrımlı bir bedene sahip olmasıydı. Fakat sonunda moda dünyasında değişen anlayışla birlikte o Lawrence da amacına ulaştı.