Ünlü manken Begüm Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Onların zamana nasıl meydan okuduklarını görünce şaşıracaksınız... İşte gösteri dünyasının ünlülerinin yıllar içinde geçirdikleri değişim.
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90’lı yılların ünlü mankenlerinden Begüm Özbek, uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda ortaya çıktı.
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ŞÖHRETLİ GÜNLER GERİDE KALDI
Podyumlara veda ettikten sonra turizm sektöründe çalışmaya başlayan Özbek, sevgilisi Çağın Işıkdağ ile bir büfede döner yerken objektife yansıdı.Özbek “Turizme devam, şöhretli günler eskide kaldı. Böyle daha mutluyum” dedi.
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Zamana nasıl meydan okuduklarını görünce şaşıracaksınız...
İşte gösteri dünyasının ünlülerinin yıllar içinde geçirdikleri değişim. Onların zamana nasıl meydan okuduklarını görünce şaşıracaksınız...
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ nostalji yaptı. Türkiye Güzeli seçildiği bir döneme ait fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Altuğ altına, 'Bugün bu fotoğraf tam 25 senelik! Türkiye Güzellik Yarışması...' notunu düştü.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Bazı takipçileri Altuğ'un fotoğrafına 'hiç değişmemişsiniz' yorumunda bulundu.
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Pınar Altuğ'un acemilik yıllarından bir görüntü. 1973 doğumlu olan Altuğ St. Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdi. Lise ikinci sınıftayken mankenlik yapmaya başladı. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler İşletme Fakültesi'ne girdi.
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1994'te Türkiye güzeli seçildi. İşlerinin yoğun olması nedeniyle öğrenimini yarıda bıraktı. Altuğ, kariyerinin yanısıra özel yaşamıyla da çok konuşuldu. Şimdi Yağmur Atacan ile evli ve Su adında bir kızı var.
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Pınar Altuğ, uzun zaman önce mankenliği bıraktı ve oyunculuğa yöneldi. Altuğ sevilen dizi 'Çocuklar Duymasın'da 'Meltem' karakterine uzun süre hayat verdi
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ARZUM ONAN
Arzum Onan bu pozunu Instagram sayfasında "milattan önce" notuyla paylaştı. Onan bugün 43 yaşında bir çocuk annesi bir kadın. Aslına bakılırsa geçip giden yıllar onu çok da fazla etkilemedi.
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NEFİSE KARATAY
1997'de Türkiye güzellik yarışmasına katılıp dereceye girince kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı Nefise Karatay.
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Mirasyediler, Eltiler, Yeni Hayat, Beşik Kertmesi, Üç Kadın rol aldığı dizilerden bazıları. Son olarak Otel Divane dizisinde rol aldı.
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BURSU ESMERSOY
TV ekranlarının en gözde spikerlerinden biri olan Burcu Esmersoy'un kariyer yolculuğu da katıldığı bir güzellik yarışmasıyla başladı.
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1976 doğumlu olan Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.
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Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Daha sonra oyunculuğa yöneldi. Şu sıralar rol aldığı reklam filmleriyle ekrana geliyor.
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SAADET IŞIL AKSOY
Omuzlarına dökülen saçları, gök mavisi gözleri ile poz veren bu kızı tanıdınız mı?Fotoğraftaki kişi, oyuncu Saadet Işıl Aksoy!
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Aksoy, yıllar önce çekilen fotoğrafını "Yaş 15... Kaş almayı keşfettiğim yıllar... Okuldan çıkıp üniformayla çekime gittiğim bir günden" notuyla paylaştı....
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YILLAR GEÇİP GİTSE DE...
Ebru Şallı da Instagram'da perşembe günleri yapılan ve geçmişi anımsayan paylaşımların sıkı takipçilerinden. Güzel yıldız, 1999 yılında Azra Akın ile birlikte görev aldıkları bir çekimin kamera arkasından bir fotoğrafa Instagram sayfasında yer verdi. Şallı her ikisinin de 20'li yaşlarının başında olduğu dönemde çekilen bu kareyi "tbt'nin hasını buldum! 18 yıl önce, sene 1999 Azra'mmm baksana bize" notuyla paylaştı.
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Gösteri dünyasının eski ama eskimeyen dostlarından Ebru Şallı ve Demet Şener birlikte defile izlemeye gidince bütün dikkatler de onların üzerinde toplandı. 1990'larda kariyerlerinin başladığı ilk günlerden bu yana iyi dost olan Şallı ve Şener, geçip giden yıllar onları biraz değiştirse de yine 20'li yaşlarındaki güzelliklerinden ve zarafetlerinden bir şey yitirmediklerini gözler önüne serdiler.
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1978 doğumlu olan Şallı, 1995'te katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.
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1995 ile 2003 arasında mankenlik, sunuculuk yaptı. Şallı da özel hayatıyla hep gündemdeydi...
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Önce Ozan Orhon ile bir evlilik yaptı. Ama bu boşanmayla sonuçlandı. Daha sonra Harun Tan ile evlendi. İki çocuk sahibi oldu. Ondan da boşanan Şallı mankenliğin ardından sıkı bir pilates tutkunu olarak adını duyurdu.
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DEMET ŞENER
1977 doğumlu olan Şener, 1994 yılında mankenlik yapmaya başladı.Bir yıl sonra katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi.
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Podyumların ardından oyunculuğa geçiş yaptı. Kısa süreli oyunculuk deneyimi yaşayan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kadınları düzenli egzersiz yapmaya teşvik ediyor.
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ESKİ DOSTLAR
Demet Şener ve Ebru Şallı bir dönem hem iş hem de özel hayatlarında çok yakındı. Birlikte program sunup reklam filmlerinde birlikte kamera karşısına geçtiler.
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1978 doğumlu olan Çağla Şıkel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu.
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1997 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Aynı yıl katıldığı Dünya Güzellik Yarışması'nda dördüncü oldu.
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Özel yaşamıyla da çok konuşuldu. Aralarında şovmen Beyazıt Öztürk'ün de bulunduğu bir çok ünlüyle aşk yaşadı.Şarkıcı Emre Altuğ ile evlendi, Kuzey ve Uzay adında iki evlat sahibi oldu. Ama ünlü çift boşanarak hayranlarını üzdü.
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PODYUMDAN SAHNEYE
Demet Akalın da mankenlik kariyerine ilk başladığında podyumların en gözde mankeniydi.
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1972 Gölcük doğumlu olan Akalın, ilkokul yıllarında gazeteci olmanın hayallerini kuruyordu. Ama hayat onu çok farklı yerlere getirdi.
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1990'da Mayo Güzeli seçilerek kariyerine başladı. Annesinin de desteğiyle önce Yaşar Alptekin'den sonra da Neşe Erberk'ten mankenlik dersleri aldı. Podyumlardaki kariyerini sürdürürken müziğe yöneldi. Sebebim adlı ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı. Şimdi kariyerini bu alanda sürdürüyor.
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DİDEM SOYDAN
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla olay olan Didem Soydan'ın eski halini olay oldu.
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Verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan’ın ergenlik dönemine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
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Ünlü mankenin geçmişe ait fotoğrafını görenler ‘Bu Didem olamaz’ yorumunda bulundu.
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Şimdiki halinden çok farklı görünen Soydan’ın estetik operasyonlarıyla güzelleştiği iddia edildi.
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'DİDEM BİZİ KANDIRMIŞ!'
Pek çok kişinin hayran olduğu Didem Soydan'ın eski halini görenler, fotoğrafın altına ‘hayallerim yıkıldı, Didem bizi kandırmış’ yorumunda bulundu..
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Ahu Yağtu, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Yağtu fotoğrafın altına şu notu düştü:
"İşte size modelliğin modellik olduğu zamanlardan, 90’lardan kral bir #tbt O zamanlar İzmir-İstanbul arası, annemle birlikte, dergi çekimleri için mekik dokurduk. Yaşım 15 olmalı... Evet çok erken yaşta başladım bu işlere ve şuan hayatın bana kattıklarına müteşekkirim. bu arada kaşlarım martı kıvamında..."