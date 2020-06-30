Ünlü isimlerin milyonluk yazlıkları

Mart-haziran arasındaki karantina süreci bahçeli evlere rağbeti artırmış, villa fiyatları tavan yapmıştı.
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1
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Kontrollü sosyal hayata geçişle tatil yörelerine akın eden ünlü isimler de tercihlerini otellerden yana değil, bahçeli evler, karavanlar ya da kamplardan yana kullandı. Posta'da yer alan habere göre, kimi de kesenin ağzını açıp yazlık sahibi oldu.
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SEDA BAKAN
Seda Bakan ve eşi Ali Erel, ağustosta bir yaşına girecek kızları Leyla ile yazı Bodrum’da 3 milyon TL’ye aldıkları evlerinde geçiriyor.
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EBRU ŞAHİN
Ebru Şahin, Çeşme’de geniş bahçeli ve havuzlu bir villa satın aldı.
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ÖZCAN DENİZ
Özcan Deniz 6 milyon TL’ye verip Bodrum- Yalıkavak’ta lüks bir villa sahibi oldu.
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ENİS ARIKAN
Enis Arıkan ise Çeşme’de 1.5 milyon TL’ye ev alıp kankası Ezgi Mola’ya komşu oldu. Üstelik içini de sponsorlara döşetti.