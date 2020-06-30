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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 08:35,

Ünlü isimlerin milyonluk yazlıkları

Mart-haziran arasındaki karantina süreci bahçeli evlere rağbeti artırmış, villa fiyatları tavan yapmıştı.

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Kontrollü sosyal hayata geçişle tatil yörelerine akın eden ünlü isimler de tercihlerini otellerden yana değil, bahçeli evler, karavanlar ya da kamplardan yana kullandı. Posta'da yer alan habere göre, kimi de kesenin ağzını açıp yazlık sahibi oldu.

2SEDA BAKAN
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SEDA BAKAN

Seda Bakan ve eşi Ali Erel, ağustosta bir yaşına girecek kızları Leyla ile yazı Bodrum’da 3 milyon TL’ye aldıkları evlerinde geçiriyor.

3EBRU ŞAHİN
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EBRU ŞAHİN

Ebru Şahin, Çeşme’de geniş bahçeli ve havuzlu bir villa satın aldı.

4ÖZCAN DENİZ
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ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz 6 milyon TL’ye verip Bodrum- Yalıkavak’ta lüks bir villa sahibi oldu.

5ENİS ARIKAN
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ENİS ARIKAN

Enis Arıkan ise Çeşme’de 1.5 milyon TL’ye ev alıp kankası Ezgi Mola’ya komşu oldu. Üstelik içini de sponsorlara döşetti.

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