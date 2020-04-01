Ünlü isimlerin karantina günler...

Ben talimliyim Neredeyse 3 haftadır dışarı çıkmayan Şenay Gürler, evde kalmaya alışkın olduğunu söylüyor:

“Geçen yıl ayağımı kırıp 3 ay evde yatmak zorunda kaldığım için talimliyim bu duruma. En azından şimdi hareket edebiliyorum. Zor günler geçiriyoruz ama kendimizi ve çevremizi korumak için dirençli olmak zorundayız.”



“Ben bu süreçte evde spor yapıyorum. Daha önce okuyamadığım kitaplarımı okuyorum, akşamları dizi veya film izliyorum. Mutfağa girip büyük keyifle yemek yapıyor ve köpeğimle de bol bol oynuyorum.”