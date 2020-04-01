Ünlü isimlerin karantina günler...

Karantina günlerinde evinden canlı yayın yapan ünlü isimler kervanına Seren Fosforoğlu da katıldı.
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Seren Fosforoğlu, arkadaşı Didem Akbostancı ile ortak yayın gerçekleştirdi. İkili, “Mutfakta İkisi Var” adını verdikleri yayın için kendi mutfaklarında pratik tarifler denedi.
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Fosforoğlu, yayına devam edeceklerini duyurdu: “İstek üzerine her pazar yapacağız. Yiyip içip, tarif edip kilo alarak ancak ‘hayat eve sığar’. Sonunda biz elbiselerin içine sığamayacağız, o ayrı.”
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Ben talimliyim
Neredeyse 3 haftadır dışarı çıkmayan Şenay Gürler, evde kalmaya alışkın olduğunu söylüyor: “Geçen yıl ayağımı kırıp 3 ay evde yatmak zorunda kaldığım için talimliyim bu duruma. En azından şimdi hareket edebiliyorum. Zor günler geçiriyoruz ama kendimizi ve çevremizi korumak için dirençli olmak zorundayız.”
“Ben bu süreçte evde spor yapıyorum. Daha önce okuyamadığım kitaplarımı okuyorum, akşamları dizi veya film izliyorum. Mutfağa girip büyük keyifle yemek yapıyor ve köpeğimle de bol bol oynuyorum.”
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Sadece şu an var
Eda Taşpınar, İstanbul’daki evinden paylaştığı bu fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Hadi gel kendine bir iyilik yap, iyi ve kötü günler ayrım illüzyonunu kendine yaşatmaktan vazgeç. Kendini bu düşüncelerden özgür bırak. Zamanı etiketlemek, geçmişe nostalji duymamızı, geleceğe karşı ise gereğinden fazla beklentili olmamızı sağlar. Sadece olduğun yer ve şu an var. Olduğu haliyle kabullen.”
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Gezmiyoruz hayvan besliyoruz
Arzu Yanardağ, önceki gün kızı Alara’yla birlikte sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktı, çektikleri selfie’yi de şu notla paylaştı:
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“Bugün kızımla oturduğumuz sitenin etrafındaki sokak hayvanlarını besledik. Evdeyiz, dışarılarda gezmiyoruz. Artık markete dahi gitmiyoruz. Ama sokaktaki canları da ihmal etmiyoruz.”
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CEYLAN ÇAPA
16 gündür evinde ailesiyle birlikte karantinada olan Ceylan Çapa, bu fotoğrafını; 'Aile ile yaşamının en tatlı avantajlarını kullanıyorum. Mutfağa geldim annem çok şükür yapmış yine güzel bir şeyler... Herkes sözünde durup kilo alıyor değil mi?' notunu düştü.
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FULYA ZENGİNER
Fulya Zenginer kendine ve köpeklerine maske yaptı. Ünlü oyuncu o eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.