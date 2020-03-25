Ünlü isimlerin düğün hayali başka bahara kaldı

Corona virüs salgını tüm dünyayı eve hapsederken binlerce çiftin düğün hayali de başka bir bahara kaldı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü isimler bir bir düğün tarihlerini erteledi.
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İşte Corona Virüsü nedeniyle düğünün ertelemek zorunda kalan ünlü isimlerden bazıları...
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Hande Ataizi – Dinç Aydoğdu
Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile mayıs ayında Fransa- Marsilya’da nikah masasına oturmayı planlıyordu ancak corona virüs nedeniyle düğünü ileri bir tarihe erteledi.
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Yurtdışında evlenmeyi planlayan çift bu kararından vazgeçti. Aile arasında bir törenle Türkiye'de evlenmeyi planlayan ikili düğün tarihine henüz karar vermedi. Ancak Ataizi, nikahın bu yıl olacağını bilgisini verdi.
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Kutsi – Feyza Çıpa
Yaklaşık beş yıldır oyuncu Feyza Çıpa ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Kutsi, 2017 yılında evlilik yolunda ilk adımı atmış sevgilisiyle nişanlanmıştı.
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Uzun zamandır evlilik hazırlığında olan çift nikah için 2020 yılını seçti. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili corona virüsü salgını sonrası hazırlıkları ağırdan almaya başladı. Bu yıl evlenmeyi düşünen mutlu çift düğünü yaz aylarında yapacağını açıkladı.
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Nurgül Yeşilçay – Necati Kocabay
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la düğün hazırlığı yapan ünlü isimlerdendi. 2018 yılından bu yana aşk yaşayan ikili evlenmek için 2020 yılını tercih etmişti.
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Yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra çift düğün tarihini erteledi. Salgın sonrası şimdilik evliliğe uzak bakan ikilinin ne zaman nikah masasına oturacağı belli değil.