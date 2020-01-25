'O tezkereci, benim daha 13 ayım var'
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söyledi.
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları...
Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba’nın saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Çağatay Ulusoy bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara'daki birliğine teslim oldu. Kamuflaj giyip objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu görüntüsüyle sevenlerinden tam not aldı. Ulusoy, 21 gün askerlik görevinin ardından tezkeresini aldı.
Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyada olay oldu...
Uzun zamandır 'tbt' yapmıyordum... Bugünün tbt'si 2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi ...
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı askerlik yaptığı yıllara ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Karadağlı 1994 yılında Amasya'da çekilen fotoğrafın altına şunları yazdı; Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, usta birliği Gaziantep... Bu fotoğraf acemi birliğinde çekildi.. 22. Alay Çavuş Talimgâh Bölüğü. 1994 Amasya... Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş..
ALTAN GÖRDÜM
Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.
Emre Belözoğlu - Ali Güneş
Askerliğini 2008 yılında Burdur 58. Piyade Eğitim Alayında 'Yurt Dışı Dövizle Bedelli' olarak yapan ünlü futbolcular Emre Belözoğlu ile Ali Güneş...
Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
“Elin Oğlu” programıyla yıldızı parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin’in, Türk vatandaşlığına geçtiği ve 2010 yılında İstanbul’da askerlik yaptığı ortaya çıktı.
İsmail BAYRAK
Türkiye serüveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya’ya yerleşmesiyle başlayan Andrey Polyanin “Kalk Gidelim” dizisi ve “Kırımlı” filminde rol almıştı.
AHMET ÇEVİK
Sene 1999 Kilis'te yaptım askerliğimi...Ülkemin ve devletimin bana ihtiyacı olduğu yerde ve görevde seve seve yer alacağımı bilmenizi isterim..Şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum...Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm.
Peker, yaklaşık 35 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.
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