Ünlü isimlerden tepki: Yere batsın Cadılar Bayramınız!

O yüzden de daha havalı, daha cool’sunuz! Herkes ne kadar batılı ve ne kadar da vizyonlu olduğunuzu gördü. Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar. Ama size bir haberim var; siz tam da bu kendi değerlerini unutmuş ve özenti hareketleriniz nedeniyle, aslında hiç oralı değil, çokça buralısınız!”