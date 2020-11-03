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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 07:00 | 

Ünlü isimlerden tepki: Yere batsın Cadılar Bayramınız!

İzmir’deki depreme ve koronavirüs salgınına rağmen Cadılar Bayramı partileri düzenleyip eğlenenler, ünlü isimlerin de tepkisini çekti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1Gülben Ergen
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Gülben Ergen

“Cadılar Bayramı yere batsın! Hayatını yaşayanların paylaşımlarını görmek istemiyorum. Ölüm, hüzün, acı, dram, yokluk, korku, kaygı tek gündemim. İnsanlar hastanede; evladını arayan, korona kaygısı yaşayan. Benim güzel ülkem yastadır. Yasta olmayan, bunu hissedemeyen herkes uzak!”

2DOĞA RUTKAY
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DOĞA RUTKAY

“Yasla, kederle geçen saatlerde çılgınca kutladığınız cadı bayramınız için paylaştığınız şen şakrak görüntülerinizi unutmayız sanırım! Not düşülsün vicdanlara.”

3GÜRGEN ÖZ
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GÜRGEN ÖZ

“İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada Cadılar Bayramı’nı kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz!

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O yüzden de daha havalı, daha cool’sunuz! Herkes ne kadar batılı ve ne kadar da vizyonlu olduğunuzu gördü. Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar. Ama size bir haberim var; siz tam da bu kendi değerlerini unutmuş ve özenti hareketleriniz nedeniyle, aslında hiç oralı değil, çokça buralısınız!”

5ELİF KARLI
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ELİF KARLI

Hey Cadılar Bayramı bizim bayramımız değil... Ve ben sizin o çok orijinal ve matah hayatınız varmış gibi paylaşımlarınıza Allah affetsin beni ama nefretle bakmak zorunda kalıyorum... Hem yasımız var hem de virüs var.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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