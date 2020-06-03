Ünlü isimlerden ortak tepki: Irkçılığa hayır!

Siyahi Amerikalı George Floyd’un ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada başlatılan ırkçılık karşıtı harekete Türkiye’den çok sayıda ünlü isim de destek verdi.
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DÜNYAYI ayağa kaldıran olay, 25 Mayıs’ta ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşandı. Dolandırıcılık suçlamasıyla aranan siyahi Amerikalı George Floyd, gözaltına alınması sırasında polis şiddetine maruz kalarak yaşamını kaybetti. Olayın ardından başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanında protestolar başladı. Sosyal medyada tepkiler, siyahilere yönelik ırkçılığa karşı kullanılan “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganıyla dile getirildi.
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SOSYAL MEDYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
Müzik sektörünün önde gelen isimleri de polis şiddeti ve ırkçılığa “Blackout Tuesday” (Salı Karartması) eylemiyle tepki gösterdi. Müzisyenlerin öncülüğünde hayata geçirilen eylem kapsamında dün sosyal medyada siyah fotoğraflar paylaşılarak ekranlar karartıldı. Sektörün dev şirketlerinin yanı sıra Rihanna, Beyonce, Britney Spears, Ariana Grande gibi ünlü yıldızların da katıldığı eylemle sosyal medya hesapları karanlığa gömüldü. Türkiye’den çok sayıda ünlü isim de eylemlere destek verdi. Aralarında Tarkan, Seda Sayan, Sertab Erener, Beren Saat ve Hazal Kaya’nın da bulunduğu ünlü isimler, #blacklivesmatter, #blackouttuesday ve #theshowmustbepaused (şov durmalı) etiketleriyle paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.
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Beren Saat, paylaştığı siyah fotoğrafla Instagram sayfasını kararttı.
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Hazal Kaya da #theshowmustbepaused ve #blacklivesmatter sloganlarıyla siyah kare paylaştı.
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Belçim Bilgin, sayfasına “Adaletsizlik karşısında tarafsız kalıyorsanız, zalimin tarafını seçmişsiniz demektir” sözünü yazdı.
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Sertab Erener, paylaştığı siyah fotoğrafın altına şu notu düştü: “Ben birinin beyazı, sen birinin siyahı. Bu dünya hiç kimseye kalmayacak.”
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Seda Sayan, Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X’in “Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır” sözünü paylaştı.
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Songül Öden, Instagram sayfasına şöyle yazdı: “Dünyanın her yerinde aynı vahşet yaşanıyor. Bu çok eski bir hikaye. Küçücük cep telefonlarıyla çekip dünyanın gözüne soktular. Herkes Tanrıya inandığını söylüyor, o halde bunca dili, dini, rengi, canlıyı yaratmasının bir sebebi olmalı.”
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Ceylan Ertem de sosyal medyadaki harekete destek verdi.
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Tarkan, Instagram hesabında bir George Floyd çizimi ile protesto fotoğraflarından oluşan kolajı paylaştı.