Ünlü isimlerden ortak tepki: Irkçılığa hayır!

SOSYAL MEDYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ Müzik sektörünün önde gelen isimleri de polis şiddeti ve ırkçılığa “Blackout Tuesday” (Salı Karartması) eylemiyle tepki gösterdi. Müzisyenlerin öncülüğünde hayata geçirilen eylem kapsamında dün sosyal medyada siyah fotoğraflar paylaşılarak ekranlar karartıldı. Sektörün dev şirketlerinin yanı sıra Rihanna, Beyonce, Britney Spears, Ariana Grande gibi ünlü yıldızların da katıldığı eylemle sosyal medya hesapları karanlığa gömüldü. Türkiye’den çok sayıda ünlü isim de eylemlere destek verdi. Aralarında Tarkan, Seda Sayan, Sertab Erener, Beren Saat ve Hazal Kaya’nın da bulunduğu ünlü isimler, #blacklivesmatter, #blackouttuesday ve #theshowmustbepaused (şov durmalı) etiketleriyle paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.