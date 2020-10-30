Ünlü isimlerden İzmir depremi paylaşımları! 'Ahh... Geçmiş olsun canım İzmir'in'
Son dakika haberi... AFAD, İzmir'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra çevre illerden de hissedilirken, ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından deprem ile ilgili paylaşımlarda bulundular.
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Tüm Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depremiyle ilgili ünlüler de yaşadıkları korku ve üzüntüyü sosyal medya hesapları üzerinden dile getirdi.