Enis Arıkan'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Beni kimse aramaz, ne yapacağım'
Televizyon dünyasının ünlü isimleri bugüne kadar hiç bilmediğimiz sırlarını açıkladı. Kimi eşini aldattığını söyledi, kimi de sevdiği insanlar tarafından dolandırıldığını... İşte ünlü isimlerin bugüne kadar hiç duymadığınız itirafları...
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Enis Arıkan konuk olarak katıldığı Saba Tümer'in canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu. Arıkan'ın itirafının üzerine bir itiraf da Saba Tümer'den geldi.
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Enis Arıkan, Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. İlginç bir itirafta bulundu. “20 yıl önce senin, Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu’yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım’ dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme' yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü" dedi.
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Saba Tümer de “Merak etme benim de kendime çiçek göndermişliğim var” karşılığını verdi.
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Münir Özkul
Annem beni paşa oğlum diye severdi. Ben 15 yaşına kadar paşa olacağım diye yetiştim. Fakat bu sinema ve tiyatro merakı başlayınca olamayacağımı anladım maalesef. Annemi razı etmek çok zor oldu. İleride çok çok bunalımlara düştüm bu yüzden. Çünkü annem başarımı görmeden vefat etti.
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‘Hülya’yı aldattım’
Birlikte oldukları dönemde en çok magazin haberi olan çift, hiç şüphesiz Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu olmuştu. Bu mutlu birliktelik evliliğe taşınmış ve kızları Zehra ile mutlulukları katlanmıştı. Ancak evlilik, Çilingiroğlu’nun Avşar’ı aldatmasıyla son bulmuştu. Zaman bu olayların üzerini örtmüştü ki Çilingiroğlu, yorumculuk yaptığı spor programındaki itirafıyla gündeme oturdu.
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Programa konuk olan beden dili uzmanı İlhan Doğan’dan, yalan söyleyen insanları nasıl tanıdığını anlatmasını isteyen Çilingiroğlu, “Eşinizi aldattınız mı?” sorusuyla karşılaştı. “Ooo çok” diye yanıt veren Çilingiroğlu, hemen ardından Tanyolaç’ı değil Avşar’ı kastettiğini belirtti.
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Adile Naşit
Evde ekmek olmazdı, komşuya giderdim çocuk köfte istiyor biraz bayat ekmek varsa alabilir miyim diye. Halbuki evde yiyeceğimiz bir lokma ekmeğimiz olmazdı.
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Yeşim Ceren Bozoğlu oyunculuk sektörüyle ilgili 3 itirafta bulundu.
* Bizim sektörde ahlaklı da var, ahlaksız da. Önemli bir sahneden önce performansını düşürmek isteyenler, arkandan dedikodu yaparak diziden attırmaya çalışanlar var.
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* Bir de uyuşturucu ve alkol masası kardeşlikleri söz konusu. Bu gruplar arasında rol kapıp oyunculuk yapmak zor.
* Sevdiğim insanlar tarafından dolandırıldım. Çok travmatikti. Ama ders aldım, hiçbir şey tesadüf değil.
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Kemal Sunal
Türkiye’nin okuyan insana ihtiyacı var okumayana değil… Bunu bildiğim için üniversiteyi 27 senede bitirdim.
Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür.
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"Kenan Doğulu’nun konaklama bursuyla okudum"
Amerika’ya yerleşen oyuncu Fadik Sevin Atasoy, TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’da ilginç bir gerçeği açıkladı.Fadik Sevin Atasoy “Los Angeles’ta burs kazandım. Kalacak yerim yoktu. Kenan Doğulu, Amerika’daki arkadaşlarını seferber etti. Kenan’ın konaklama bursuyla okudum” dedi.
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Türkiye’den cazip ücretlerle dizi teklifi aldığını söyleyen oyuncu şöyle devam etti: “Amerika’da 3 dolarlık sandviçle yaşadım. Parayı değil, eğitimi tercih ettim.”
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Hulusi Kentmen
Yıllarca hep zengin, fabrikatör baba rolünü oynadım. İşin en acıklı kısmı ise bütün gün zengin baba rolünü oynayıp çekim bitiminde eve gitmek için soğukta, köşedeki durakta dolmuş beklemem olmuştur.
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Ekrem Bora
Şöyle düşünüyorum, belki isyankarlık etmiş olacağım ama keşke bir devlet memuru olsaydım da normal olarak maaşımı alsaydım her ay diye düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum anladınız mı? Keşke bu işi yapmamış olsaydım diyorum... Bana isimden başka bir şey bırakmadı sinema.