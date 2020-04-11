Enis Arıkan'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Beni kimse aramaz, ne yapacağım'

Münir Özkul Annem beni paşa oğlum diye severdi. Ben 15 yaşına kadar paşa olacağım diye yetiştim. Fakat bu sinema ve tiyatro merakı başlayınca olamayacağımı anladım maalesef. Annemi razı etmek çok zor oldu. İleride çok çok bunalımlara düştüm bu yüzden. Çünkü annem başarımı görmeden vefat etti.