Ünlü isimlerden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı... 'Babam sana o kadar hayranmış ki, benim adım da Fatih'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
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Ünlü isimlerden hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yağdı...
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DEMET AKBAĞ
Canım Fatih ağabeyim, iyilik haberlerini alalım ve yine başarılarını alkışlayalım her zaman olduğu gibi. Mücadeleci ruhun hepimizin malumu zaten .güzel ailenin , dostlarının ve bu ülkenin sana çok ihtiyacı var. Seni seviyoruz...
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BEHZAT UYGUR
Hocam sen her zaman 'olmaz' denileni yaptın ve bizlere bunu gösterip umut oldun... Yine umut ol hocam...
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ESAT YONTUNÇ
Hocam üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir şey olmadığını bildiğimden içim ferah. Acil şifalar dilerim...
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ATA DEMİRER
Birlikte yeneceğiz...
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DERYA BAYKAL
Aile dostumuz, Galatasaray teknik direktörü sevgili Fatih hocamıza çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum...
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PINAR ALTUĞ
Hocam sen bunu da atlatırsın evvelAllah...
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DENİZ SEKİ
Çok çok geçmiş olsun. Haberi duyduğum an çok üzüldüm. Türk Futbol tarihinin tartışmasız en başarılı insanı... İmparator, sen neler gördün geçirdin. Bu virüsü de yenip bu maçı kazanacağına hiç şüphem yok. Güzel haberlerini bekliyoruz!
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HAKAN HATİPOĞLU
Babamın sana olan hayranlığı o kadar büyükmüş ki, benim kimlik adım Fatih Hakan Hatipoğlu. Geçmiş olsun İmparator. Seni çok seviyoruz.
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ACUN ILICALI
Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok... Geçmiş olsun hocam!