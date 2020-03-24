Ünlü isimlerden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı... 'Babam sana o kadar hayranmış ki, benim adım da Fatih'

DEMET AKBAĞ Canım Fatih ağabeyim, iyilik haberlerini alalım ve yine başarılarını alkışlayalım her zaman olduğu gibi. Mücadeleci ruhun hepimizin malumu zaten .güzel ailenin , dostlarının ve bu ülkenin sana çok ihtiyacı var. Seni seviyoruz...