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GeriMagazin Ünlü isimlerden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı... 'Babam sana o kadar hayranmış ki, benim adım da Fatih'
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Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 15:57, /

Ünlü isimlerden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı... 'Babam sana o kadar hayranmış ki, benim adım da Fatih'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Ünlü isimlerden hastanede tedavi altına alınan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yağdı...

2DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ

Canım Fatih ağabeyim, iyilik haberlerini alalım ve yine başarılarını alkışlayalım her zaman olduğu gibi. Mücadeleci ruhun hepimizin malumu zaten .güzel ailenin , dostlarının ve bu ülkenin sana çok ihtiyacı var. Seni seviyoruz...

3BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

Hocam sen her zaman 'olmaz' denileni yaptın ve bizlere bunu gösterip umut oldun... Yine umut ol hocam...

4ESAT YONTUNÇ

ESAT YONTUNÇ

Hocam üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir şey olmadığını bildiğimden içim ferah. Acil şifalar dilerim...

5ATA DEMİRER

ATA DEMİRER

Birlikte yeneceğiz...

6DERYA BAYKAL

DERYA BAYKAL

Aile dostumuz, Galatasaray teknik direktörü sevgili Fatih hocamıza çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum...

7PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Hocam sen bunu da atlatırsın evvelAllah...

8DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Çok çok geçmiş olsun. Haberi duyduğum an çok üzüldüm. Türk Futbol tarihinin tartışmasız en başarılı insanı... İmparator, sen neler gördün geçirdin. Bu virüsü de yenip bu maçı kazanacağına hiç şüphem yok. Güzel haberlerini bekliyoruz!

9HAKAN HATİPOĞLU

HAKAN HATİPOĞLU

Babamın sana olan hayranlığı o kadar büyükmüş ki, benim kimlik adım Fatih Hakan Hatipoğlu. Geçmiş olsun İmparator. Seni çok seviyoruz.

10ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok... Geçmiş olsun hocam!

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