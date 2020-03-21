Ünlü isimlerden ev konserleri

Sıla sürprizi Yalın, Instagram konserlerinin ikincisinde sevenlerine sürpriz yaptı, Sıla’yı ağırladı. Evlerinden yayın yapan iki ünlü isim, “Dön Demeyi Unuttum” ve “Yan Benimle” şarkılarını birlikte seslendirdi. Toplamda 462 bin kişinin izlediği yayın sonunda Sıla, Yalın’a şöyle dedi: “Yaşananlar moralimizi aşağıya çekti. Biz ne kadar moralimizi yüksek tutmaya çalışsak da küçük kuyulara düştük zaman zaman. Sen bana ‘Bunu yap, iyi gelecek’ demiştin, gerçekten iyi geliyormuş. Ben de böyle bir yayın yapacağım.”