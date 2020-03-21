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Haber Giriş: 21 Mart 2020 - 07:00, /

Ünlü isimlerden ev konserleri

Günden güne yayılan koronavirüs nedeniyle herkes evine kapandı, etkinlikler, konserler, tiyatro oyunları, sinema filmleri iptal edildi, ancak müzik susmadı.

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Ünlü sanatçılar sosyal medya platformları üzerinden ‘ev konserleri’ vererek sıkıntılı günlerde takipçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

2Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen’in ev konserinin konuk sanatçısı kızı Nil Rona’ydı. Küçük kız, söylediği şarkılarla canlı yayına renk kattı.

3Sıla sürprizi

Sıla sürprizi

Yalın, Instagram konserlerinin ikincisinde sevenlerine sürpriz yaptı, Sıla’yı ağırladı. Evlerinden yayın yapan iki ünlü isim, “Dön Demeyi Unuttum” ve “Yan Benimle” şarkılarını birlikte seslendirdi. Toplamda 462 bin kişinin izlediği yayın sonunda Sıla, Yalın’a şöyle dedi: “Yaşananlar moralimizi aşağıya çekti. Biz ne kadar moralimizi yüksek tutmaya çalışsak da küçük kuyulara düştük zaman zaman. Sen bana ‘Bunu yap, iyi gelecek’ demiştin, gerçekten iyi geliyormuş. Ben de böyle bir yayın yapacağım.”

4Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Yeşim Salkım’ın Instagram konserini binlerce kişi izledi.

5Fatma Turgut

Fatma Turgut

Fatma Turgut, Instagram’dan canlı yayın yaparak verdiği konserde sevenlerinin sorularını da yanıtladı.

6Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı, evinin salonunda verdiği moral konserinde takipçilerine “evinizde kalın” çağrısında bulundu. Sarıkabadayı ayrıca her gün canlı yayında konser vereceğini duyurdu.

7Karsu

Karsu

Karsu da internet konseri verdi. Genç yetenek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın “Dünyadaki Türkler Evinizde” başlıklı dijital konserleri kapsamında Amsterdam’dan canlı yayın yaptı.

8Bu da ev felsefesi

Bu da ev felsefesi

Aleyna Tilki, Instagram’da yaptığı canlı yayında konser vermek yerine “aşk” hakkında konuşmayı tercih etti: “Aşka inanmaktan vazgeçmeyen kalpler, ileride vazgeçerler. Çünkü canları acımıştır. Kandırılmıştır onlar, ihanete uğramıştır. Acıtmıştırlar onları düşüncesizce. O yüzden aşka inanmaktan vazgeçmiştir bazı kalpler. Ama bir süre sonra o kalpler aşksız yaşamaya alışırlar, inanmaktan vazgeçtikleri için.”

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