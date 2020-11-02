MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı: O pamuk ellerinden öperim yavrum!
GeriMagazin Ünlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı: O pamuk ellerinden öperim yavrum!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 12:45 | 

Ünlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı: O pamuk ellerinden öperim yavrum!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BERGÜZAR KOREL
Abone Olgoogle-news

BERGÜZAR KOREL

Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız... Size ne kadar dua etsek az..

2HADİSE
Abone Olgoogle-news

HADİSE

Ah Elif, sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız...

3Burak Sağyaşar
Abone Olgoogle-news

Burak Sağyaşar

Mucize Elif...

Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda.Kavuşturulmuş eller...

4HÜLYA KOÇYİĞİT
Abone Olgoogle-news

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür. Cansiperane çalışan, gecesini gündüzüne katan, mucizeler yaşamamızı sağlayan, fedakar kahramanlarımız her birinize minnettarız.

Yüreğim hala o enkazın altında kalanlarla çarpıyor... Elif gibi, sağ salim çıktıklarının haberlerini alırız inşallah.

Bu felaketi ilk öğrendiğimde hiç can kaybı olmamasını dilemiştim ama maalesef öyle olamadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere de baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

5PELİN AKİL
Abone Olgoogle-news

PELİN AKİL

Sen o minicik bedeninle küçücük yüreğinle 65 saat aç susuz korkuyla mücadeleyle geçen zamanın ardından güneş gibi doğdun günümüze. Sen gözlerimizin nurusun Elif bebek.Kahramanının gözlerindeki yorgunluk silinivermiş o minicik elinin hayata tutunma isteğiyle. Allah gece gündüz demeden var gücüyle orada çalışan, hala sıcak olan bedenlere umutla ulaşmaya çalışan tüm kurtarıcıların ve yüreği İzmir için atan herkesin tuttuğunu altın etsin.

6MUSTAFA CECELİ
Abone Olgoogle-news

MUSTAFA CECELİ

Hayata sıkı sıkı tutunmak... Umuda yolculuğun kahramanlarına minnettarız..

7SEDEF AVCI
Abone Olgoogle-news

SEDEF AVCI

Hayata sımsıkı tutunuşun fotoğrafı. Aramıza tekrar hoş geldin Elif. Bugün senin ikinci doğum günün olsun.

8Sunay Akın
Abone Olgoogle-news

Sunay Akın

Ülkenin dört bir yanından geldiler, birlik oldular ve 3 yaşındaki Elif’i depremden 65 saat sonra enkaz altından kurtardılar... Salgın hastalık ve depremlerden bizi koruyacak olan da bu dayanışmadır... Büyük bir fedakarlıkla çalışarak İzmir’de hayat kurtaran onca cesur ve güzel yüreğe sevgimiz ve minnet duygumuz sonsuz... Emeklerin en yücesi insan hayatı kurtarandır...

9PINAR DENİZ
Abone Olgoogle-news

PINAR DENİZ

Son zamanlarda daha güzel bir an görmedim...
Kalbim umutla doldu.
Sen çok yaşa Elif.
Vesile olan tüm güzel insanların ellerinden öperim

10DOĞA RUTKAY KAMAL
Abone Olgoogle-news

DOĞA RUTKAY KAMAL

Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...

İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat... Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin...

11Yosi Mizrahi
Abone Olgoogle-news

Yosi Mizrahi

Umut her şeydir 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkaz altından çıkarıldı dünya ya tekrar hoş geldin küçük kız emeği geçen canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürler darısı enkaz altında kalan diğer İzmirli vatandaşlarımızın başına.

12METİN ŞENTÜRK
Abone Olgoogle-news

METİN ŞENTÜRK

Sen ne güzel bir fotoğrafsın... Son kişi enkaz altından çıkana kadar mucizelere inanmalıyız.

13Ayşenil Şamiloğlu
Abone Olgoogle-news

Ayşenil Şamiloğlu

Hoş geldin canım Elif, yaşama tutunuşuna kurban olduğum

14BEHZAT UYGUR
Abone Olgoogle-news

BEHZAT UYGUR

O kadar çok şey anlatıyor ki...

15CENK EREN
Abone Olgoogle-news

CENK EREN

Bundan sonraki hayatında hep böyle güler inşallah çok şükür

16ESER YENENLER
Abone Olgoogle-news

ESER YENENLER

Hakkınız ödenmez...

17NİLGÜN BELGÜN
Abone Olgoogle-news

NİLGÜN BELGÜN

Umut hep vardır.Yeniden hoşgeldin ElifKırmızı kalp

18EBRU DESTAN
Abone Olgoogle-news

EBRU DESTAN

Güzel Elif,yüreğimize su serpildi. Kavuşturulmuş eller

19AYLİN KONTANTE
Abone Olgoogle-news

AYLİN KONTANTE

Umudumuzun tükendiği, neden? Ne için? Hangi vicdanla? Tedbir? Denetim? Diye yanarken yürekler....Tekrar insanlığa tutunduğumuz 'umut' sizsiniz! dualarımız şükranlarımız size... Allah razı olsun hepinizden.

20ŞEBNEM ÇAPA
Abone Olgoogle-news

ŞEBNEM ÇAPA

Gözleri sevinçle yaşartan ne güzel bir fotoğraf. Elif bebek gibi henüz enkaz altında olanlar inşallah sağlam bir şekilde çıkarlar. Dualarımız, kalbimiz sizinle...Tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimi sunarım, iyi ki varsınız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi