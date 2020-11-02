Ünlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı: O pamuk ellerinden öperim yavrum!
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
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BERGÜZAR KOREL
Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız... Size ne kadar dua etsek az..
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HADİSE
Ah Elif, sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız...
3
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Burak Sağyaşar
Mucize Elif...
Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda.Kavuşturulmuş eller...
4
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür. Cansiperane çalışan, gecesini gündüzüne katan, mucizeler yaşamamızı sağlayan, fedakar kahramanlarımız her birinize minnettarız.
Yüreğim hala o enkazın altında kalanlarla çarpıyor... Elif gibi, sağ salim çıktıklarının haberlerini alırız inşallah.
Bu felaketi ilk öğrendiğimde hiç can kaybı olmamasını dilemiştim ama maalesef öyle olamadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere de baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
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PELİN AKİL
Sen o minicik bedeninle küçücük yüreğinle 65 saat aç susuz korkuyla mücadeleyle geçen zamanın ardından güneş gibi doğdun günümüze. Sen gözlerimizin nurusun Elif bebek.Kahramanının gözlerindeki yorgunluk silinivermiş o minicik elinin hayata tutunma isteğiyle. Allah gece gündüz demeden var gücüyle orada çalışan, hala sıcak olan bedenlere umutla ulaşmaya çalışan tüm kurtarıcıların ve yüreği İzmir için atan herkesin tuttuğunu altın etsin.
6
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MUSTAFA CECELİ
Hayata sıkı sıkı tutunmak... Umuda yolculuğun kahramanlarına minnettarız..
7
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SEDEF AVCI
Hayata sımsıkı tutunuşun fotoğrafı. Aramıza tekrar hoş geldin Elif. Bugün senin ikinci doğum günün olsun.
8
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Sunay Akın
Ülkenin dört bir yanından geldiler, birlik oldular ve 3 yaşındaki Elif’i depremden 65 saat sonra enkaz altından kurtardılar... Salgın hastalık ve depremlerden bizi koruyacak olan da bu dayanışmadır... Büyük bir fedakarlıkla çalışarak İzmir’de hayat kurtaran onca cesur ve güzel yüreğe sevgimiz ve minnet duygumuz sonsuz... Emeklerin en yücesi insan hayatı kurtarandır...
9
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PINAR DENİZ
Son zamanlarda daha güzel bir an görmedim... Kalbim umutla doldu. Sen çok yaşa Elif. Vesile olan tüm güzel insanların ellerinden öperim
10
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DOĞA RUTKAY KAMAL
Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...
İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat... Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin...
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Yosi Mizrahi
Umut her şeydir 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkaz altından çıkarıldı dünya ya tekrar hoş geldin küçük kız emeği geçen canla başla çalışan tüm arama kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürler darısı enkaz altında kalan diğer İzmirli vatandaşlarımızın başına.
12
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METİN ŞENTÜRK
Sen ne güzel bir fotoğrafsın... Son kişi enkaz altından çıkana kadar mucizelere inanmalıyız.
13
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Ayşenil Şamiloğlu
Hoş geldin canım Elif, yaşama tutunuşuna kurban olduğum
14
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BEHZAT UYGUR
O kadar çok şey anlatıyor ki...
15
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CENK EREN
Bundan sonraki hayatında hep böyle güler inşallah çok şükür
16
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ESER YENENLER
Hakkınız ödenmez...
17
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NİLGÜN BELGÜN
Umut hep vardır.Yeniden hoşgeldin ElifKırmızı kalp
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EBRU DESTAN
Güzel Elif,yüreğimize su serpildi. Kavuşturulmuş eller
19
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AYLİN KONTANTE
Umudumuzun tükendiği, neden? Ne için? Hangi vicdanla? Tedbir? Denetim? Diye yanarken yürekler....Tekrar insanlığa tutunduğumuz 'umut' sizsiniz! dualarımız şükranlarımız size... Allah razı olsun hepinizden.
20
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ŞEBNEM ÇAPA
Gözleri sevinçle yaşartan ne güzel bir fotoğraf. Elif bebek gibi henüz enkaz altında olanlar inşallah sağlam bir şekilde çıkarlar. Dualarımız, kalbimiz sizinle...Tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimi sunarım, iyi ki varsınız