Ünlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı: O pamuk ellerinden öperim yavrum!

HÜLYA KOÇYİĞİT Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür. Cansiperane çalışan, gecesini gündüzüne katan, mucizeler yaşamamızı sağlayan, fedakar kahramanlarımız her birinize minnettarız.



Yüreğim hala o enkazın altında kalanlarla çarpıyor... Elif gibi, sağ salim çıktıklarının haberlerini alırız inşallah.



Bu felaketi ilk öğrendiğimde hiç can kaybı olmamasını dilemiştim ama maalesef öyle olamadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere de baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.