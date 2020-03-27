Ünlü isimlerden Dünya Tiyatrolar Günü mesajları: Okuldan mezun olduktan sonra...

SÜHA UYGUR 27 Mart Dünya Tiyatro günü başta ustalarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tiyatro sanatı için emek veren herkese kutlu olsun... Bu zorlu süreçi en kısa zamanda atlatıp en kısa zamanda perdelerin açılmasını diliyorum... Ayrıca kültür bakanlığının bu süreçte tüm özel tiyatrolar için yapılan toplantılardaki önerileri bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz... Yaşasın Tiyatro...