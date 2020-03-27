Ünlü isimlerden Dünya Tiyatrolar Günü mesajları: Okuldan mezun olduktan sonra...
Corona virüs Türkiye'de kendini hissettirmeye başladı... Perde kapatan tiyatro oyuncuları 27 MartDünya Tiyatrolar Günü'nü evden yaptıkları paylaşımlarla kutladı...
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1
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Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun. Okuldan mezun olduktan sonra 10 tane oyunda oynamışım. Bazılarının fotolarını bulamadım... Geçsin şu günler...Yine kavuşalım!
2
YASEMİN HADİVENT
Kitap kokusu kadar severim sahnenin kokusunu. Dekorun dokusunu. Kuliste partnerlerimle içilen kahvenin kokusunu. Ustalarımın, dostlarımın, tiyatroya gönül vermiş tüm meslektaşlarımın 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun.
3
RUHİ SARI
Bugün Dünya Tiyatro Günü. İlk kez perdelerimizi kapattık Tiyatro günümüzde. Umudumuzu, inancımızı, yüreğimizi, duygularımızı ilk kez gösteremiyoruz sahne üzerinde... Yeniden yeni baştan bir daha buluşmak üzere YAŞASIN TİYATRO.....
4
DENİZ PULAŞ
Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun
5
SÜHA UYGUR
27 Mart Dünya Tiyatro günü başta ustalarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tiyatro sanatı için emek veren herkese kutlu olsun... Bu zorlu süreçi en kısa zamanda atlatıp en kısa zamanda perdelerin açılmasını diliyorum... Ayrıca kültür bakanlığının bu süreçte tüm özel tiyatrolar için yapılan toplantılardaki önerileri bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz... Yaşasın Tiyatro...
6
SEVİNÇ ERBULAK
Pasifik Şarkısı.Babam ve Gülriz Sururi.Günümüz kutlu olsun.Yeniden seyircilerle oynayacağımız oyunlara bir an evvel kavuşmak duasıyla...
7
GONCA VUSLATERİ
27 Mart... Çok yaşa tiyatro!
8
RIZA KOCAOĞLU
Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun
9
NAZAN KESAL
Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun..Tez vakitde sağlıklı ve özgür günlerde daha fazla eksilmeden buluşmak dileğiyle... Her zaman iyilikle, sevgi ve tiyatroyla kalın...
10
HİLAL ÖZDEMİR
Sanat karanlığı aydınlatır... Tüm sanatçı dostlarımın gününü kutluyorum...