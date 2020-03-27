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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 08:05, /

Ünlü isimlerden Dünya Tiyatrolar Günü mesajları: Okuldan mezun olduktan sonra...

Corona virüs Türkiye'de kendini hissettirmeye başladı... Perde kapatan tiyatro oyuncuları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü evden yaptıkları paylaşımlarla kutladı...

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1ENİS ARIKAN

ENİS ARIKAN

Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun. Okuldan mezun olduktan sonra 10 tane oyunda oynamışım. Bazılarının fotolarını bulamadım... Geçsin şu günler...Yine kavuşalım!

2YASEMİN HADİVENT

YASEMİN HADİVENT

Kitap kokusu kadar severim sahnenin kokusunu. Dekorun dokusunu. Kuliste partnerlerimle içilen kahvenin kokusunu. Ustalarımın, dostlarımın, tiyatroya gönül vermiş tüm meslektaşlarımın 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun.

3RUHİ SARI

RUHİ SARI

Bugün Dünya Tiyatro Günü. İlk kez perdelerimizi kapattık Tiyatro günümüzde. Umudumuzu, inancımızı, yüreğimizi, duygularımızı ilk kez gösteremiyoruz sahne üzerinde... Yeniden yeni baştan bir daha buluşmak üzere YAŞASIN TİYATRO.....

4DENİZ PULAŞ

DENİZ PULAŞ

Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun

5SÜHA UYGUR

SÜHA UYGUR

27 Mart Dünya Tiyatro günü başta ustalarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tiyatro sanatı için emek veren herkese kutlu olsun... Bu zorlu süreçi en kısa zamanda atlatıp en kısa zamanda perdelerin açılmasını diliyorum... Ayrıca kültür bakanlığının bu süreçte tüm özel tiyatrolar için yapılan toplantılardaki önerileri bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz... Yaşasın Tiyatro...

6SEVİNÇ ERBULAK

SEVİNÇ ERBULAK

Pasifik Şarkısı.Babam ve Gülriz Sururi.Günümüz kutlu olsun.Yeniden seyircilerle oynayacağımız oyunlara bir an evvel kavuşmak duasıyla...

7GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ

27 Mart... Çok yaşa tiyatro!

8RIZA KOCAOĞLU

RIZA KOCAOĞLU

Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun

9NAZAN KESAL

NAZAN KESAL

Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun..Tez vakitde sağlıklı ve özgür günlerde daha fazla eksilmeden buluşmak dileğiyle... Her zaman iyilikle, sevgi ve tiyatroyla kalın...

10HİLAL ÖZDEMİR

HİLAL ÖZDEMİR

Sanat karanlığı aydınlatır... Tüm sanatçı dostlarımın gününü kutluyorum...

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