Ünlü isimlerden destek geldi! Ah be Ersin mahvettin bizi...
Dün akşam gerçekleşen ada konseyinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlüler takımından Ersin Korkut diz sakatlığı nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı kötü haberi açıklarken gözleri dolu. Dizindeki sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un, konseydeki sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Adadan ayrıldıktan sonra açıklama yapan Korkut, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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Survivor 2020 yarışmasında performansıyla final adayları arasında yer alan Ersin Korkut talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Futbol maçı esnasında dizinden sakatlanan Korkut'un, MR sonuçları Türkiye'ye gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından Ersin Korkut'un Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşti.
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Acun Ilıcalı'nın dün akşam konseyde şoke eden ayrılığı açıklaması yarışmacılarda büyük üzüntüye neden oldu. Adada arkadaşlarıyla vedalaşan Ersin Korkut, Survivor yaşantısından sonra ilk kez konuştu. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Korkut, ekran başındakileri de ağlattı.
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KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM
İşte Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."
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ARKADAŞLARIMI BIRAKMAK İSTEMEDİM
"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. "
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Ersin Korkut’un açıklamaları twitter’da en çok konuşulanlarda bir numaraya yükseldi. Sevenleri Korkut’a geçmiş olsun dileklerini iletirken mesajlarıyla da destek oldu.
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Yaşanan eleme heyecanı sonrası adaya veda eden Ersin Korkut, ilk mesajını gönderdi.
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Ersin Korkut'un elenmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, Instagram sayfasında ikili fotoğraf paylaştı ve altına "Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin şampiyonusun" notunu düştü.
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Bülent Parlak ise birlikte yer aldıkları kareyi "Seni çok seviyoruz şampiyon" notu ile paylaştı.
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Mustafa Erdoğan da Instagram paylaşımı ile Ersin Korkut'a destek verdi:"Aslan kuzenim Ersin.. hep gurur duyduk hep destekledik.. geçmiş olsun gözüm."
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Rıza Kocaoğlu 'Ersin can'dır' paylaşımı ile oyuncu dostuna destek verdi.
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Demet Akalın: Ersin abi ya, adamın dibiydin ya sen. Başkaları nazlandı!! Oynamadı!! O daha çok oyuna çıktı! Adamın elinden şampiyonluk gitti ya!
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Hakan Hatipoğlu: Şaka gibi, bence #survivor2020 büyük bir değerini bir sakatlık sonucu kaybetti. Ersin Korkut yazık oldu...
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Pascal Nouma: Dön gel şampiyon, sen kazandın zaten kanka
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İsmail Baki: Önce köpeğimi görmeye gideceğim dedi. Yıkıldım!
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Ebru Destan: Ah ah! İşte en üzüldüğüm Ersin ilk olarak köpeğimi göreceğim diyor öldüğünü bilmiyor. Acun kalakaldı, nasıl söylenir ki