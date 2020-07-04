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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 07:00,

Ünlü isimlerden destek! Deniz Bulutsuz'un yanındayız

Hürriyet’in ortaya çıkardığı darp olayının yankıları sürüyor. Sevgilisi Deniz Bulutsuz’un kendisini dövdüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ozan Güven’e sanat dünyasından tepki yağdı. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Cem Yılmaz da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

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Oyuncu Ozan Güven (45) ile bir süredir ilişki yaşadığı sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz (28) arasında yaşanan şiddet olayı, magazin dünyasını ayağa kaldırdı. Güven’in kendisini feci şekilde dövdüğünü iddia eden Bulutsuz, ünlü oyuncudan şikayetçi oldu ve hakkında 2 ay süreli uzaklaştırma kararı aldırdı.

2GÜVEN’E TEPKİ YAĞDI
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GÜVEN’E TEPKİ YAĞDI

Sevgilisinin iddialarını reddeden Ozan Güven ise asıl kendisinin saldırıya uğradığını söyledi, “Ayrılığı kabullenemedi, gerçek dışı açıklamalarla kariyerimi bitirme tehdidinde bulundu” dedi. Güven de genç kadın için 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Hürriyet’in ortaya çıkardığı olayın ardından Ozan Gü-ven’e sanat dünyasından tepki yağdı.

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Olay sırasında gözüne kan oturan, göz çevresi ve kolları moraran Deniz Bulutsuz, ifadesinde bayıldıktan sonra da Ozan Güven’in şiddet uygulamaya devam ettiğini öne sürdü.

4Kabul edilemez
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Kabul edilemez

Geçen akşam Bebek’te fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, “Kadına şiddet hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Ben de Deniz’in yanındayım” dedi.

Sayit DURMAZ

5Ben de taciz edildim
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Ben de taciz edildim

Önceki akşam Arnavutköy’de görüntülenen Burcu Biricik, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasında yaşananlarla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Olayı net olarak bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için.” Oyuncu, “Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?” sorusu üzerine de bir itirafta bulundu:

“Gelmedi. Ama şöyle bir şey var; hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz. Sözle olsun, temasla olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. Bu çok korkunç bir zihniyet. Ben yaşadığımda, o an bağırabilme ve yardım isteme gücüm oldu. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil.”

Sayit DURMAZ

6Elimden geleni yapacağım
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Elimden geleni yapacağım

Kerem Bürsin, sosyal medya hesaplarında şu mesajı yayınladı: “Deniz Bulutsuz cesaretin bir ışık ve o ışık etrafı daha fazla aydınlatsın diye, sana ve bu tür travmaları yaşayan kadınların tek başına olmadıklarını bilmeleri için elimden ne geli-yorsa yapacağım!”

7Hepinizden bıktık
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Hepinizden bıktık

Çağla Şıkel, tepkisini Instagram hesabında sert sözlerle dile getirdi: “Bıktık şiddetinizden, yere batasıca kaba kuvvetinizden. Ezikliğinizi kapatmak için ortalara saldığınız karanlık egolarınızdan. Arkanızda duran, sırtınızı sıvazlayan, size bu cesareti veren bu çürümüş düzenden. Hepsinden, hepinizden bıktık.”

8Sırt sıvazlamayın
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Sırt sıvazlamayın

Daha önce yaptığı paylaşımla Deniz Bulutsuz’a destek veren Hazal Kaya, bu kez “şiddete” tanık olan takipçilerine seslendi: “Şiddeti uygulayan en yakınınız da olabilir, dostunuz, kardeşiniz de. Sırtını sıvazlayıp görmezden geleceğinize yaptığı şeyi kabul etmediğinizi belirtebilirsiniz. Gerçek dostluk bunu gerektirir.”

9Taraf olamam
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Taraf olamam

Olayla ilgili yorumu merak konusu olan Cem Yılmaz, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden ‘Sen de bir şey söyle’ isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanını kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm.”

10Sevmenin adabını bilmeyenler
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Sevmenin adabını bilmeyenler

Hande Erçel, yayınladığı Instagram mesajıyla Deniz Bulutsuz’a destek çıktı: “Sevmenin adabını bilmeyenler ilişki adı altında kadına şiddet uygulamaya, bahanelerle meşrulaştırmaya devam ediyor. Bir an evvel bu düzenin değişmesini ve daha fazla kadının aynı mağduriyeti yaşamamasını diliyorum.”

11Fikrim değişmez
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Fikrim değişmez

Ozan Güven’in “Babil” dizisindeki rol arkadaşı Nur Fettahoğlu da ünlü oyuncuya tepki gösterdi: “Kendimi bildim bileli, gücüm yettiğince kadına şiddete karşı sesimi çıkardım. Çıkarmaya da devam edeceğim. Her ne olursa olsun bu konuda fikrim değişmez. Şiddet kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşıyım, kabul edilemez.”

12Sonuna kadar karşıyız
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Sonuna kadar karşıyız

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç önceki akşam Etiler’de görüntülendi. İkili, olayla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Kadına şiddete hayır! Konunun içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne sonuna kadar karşıyız.”

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