Ünlü isimlerden destek! Deniz Bulutsuz'un yanındayız

Ben de taciz edildim Önceki akşam Arnavutköy’de görüntülenen Burcu Biricik, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasında yaşananlarla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi: “Olayı net olarak bilmiyorum. O yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için.” Oyuncu, “Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?” sorusu üzerine de bir itirafta bulundu:



“Gelmedi. Ama şöyle bir şey var; hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz. Sözle olsun, temasla olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. Bu çok korkunç bir zihniyet. Ben yaşadığımda, o an bağırabilme ve yardım isteme gücüm oldu. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil.”



Sayit DURMAZ