Ünlü isimlerden Ozan Güven'e tepki: Eziksiniz!

Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürüldü. Çıkan iddiaların ardından Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi. Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve Bulutsuz'dan şikayetçi oldu. Yaşanan şiddet olayından sonra ünlü isimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Ozan Güven'e tepki gösterdi…
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1
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HADİSE
Türkiye'de her gün kadınlar şiddete uğruyor. Bıçakla ölen, kurşunla ölen, balkondan atılan kaç tane kadının daha ölümüne şahit olacağız?
Midem bulanıyor erkeklerin kadınlara uyguladıkları her türlü şiddetten! Bir kadınla bir ilişki yaşıyorsan o senin malın değil! 0 birinin kızı, kardeşi, ablası, arkadaşı.
2
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Kadını aşağılayan, kendi komplekslerinden, ezik hallerinden kadını yerle bir eden bu erkeklere sadece söyleyeceğim bir laf var: EZİKSİNİZ!
Hayatınızda ne yaşadıysanız, neyse sorununuz önce çözün ondan sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başlayın! Kadınlar sizin sorunlarınızın ilacı ya da egonuzu tatmin edecek oyuncağınız değil.
3
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Bir ilişkide dört duvar arasında neler oluyor bilemeyiz. Her aşkın hikayesi, tartışmaları, kavgaları farklıdır AMA NE OLURSA OLSUN kadına EL EALDIRAMAZSIN. NOKTA.
4
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DEMET ÖZDEMİR
Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek, nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Söylemek istediğimiz binlerce söz varken kelimeler yetersiz kalıyor, kalbimiz sıkışıyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır!
Bizler bu kolu günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onur aklından çıkarmanın, anne ve babasının yüzlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok...
5
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Hiçbir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez! Lütfen haberleri okuyanlar ve kırıcı yorumlarla bulunanlar bir kez olsun Deniz ve değerli ailesi için ellerini vicdanlarına koysunlar. Deniz'in yanında olan, bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz.
Soruşturma sürecinin başladığı bu olayda Türk adaletin, güvenimiz sonsuzdur. Hak eden kişi cezasını alacaktır. Her zaman yanındayız ve seni çok seviyoruz güzel ve temiz kalpli arkadaşım.
6
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HAZAL KAYA
Ne yazacağımı bilemiyorum... Bir saatten fazla fiziksel ve duygusal şiddet uygulamak nedir, aklım almıyor. Umarım çabucak iyileşirsin Deniz... Çok üzgünüm...
7
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BERRAK TÜZÜNATAÇ
Fotoğrafını gördüm Deniz, kalbim parçalandı. Ne yaşanmış olursa olsun, şiddeti aklayamaz, şiddetin bir bahanesi olamaz. Sana, varlığına ve saldırılan her kadına, her zaman elimden geldiğince yalnız olmadığını hatırlatmaya çalışacağım. Yalnız değilsin, yalnız değiliz.
8
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SILA
Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım Deniz Bulutsuz