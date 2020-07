Ünlü isimlerden Ozan Güven'e tepki: Eziksiniz!

DEMET ÖZDEMİR Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek, nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Söylemek istediğimiz binlerce söz varken kelimeler yetersiz kalıyor, kalbimiz sıkışıyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır!



Bizler bu kolu günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onur aklından çıkarmanın, anne ve babasının yüzlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok...