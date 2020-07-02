Ünlü isimlerden Ozan Güven'e tepki: Eziksiniz!

Hiçbir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez! Lütfen haberleri okuyanlar ve kırıcı yorumlarla bulunanlar bir kez olsun Deniz ve değerli ailesi için ellerini vicdanlarına koysunlar. Deniz'in yanında olan, bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz.



Soruşturma sürecinin başladığı bu olayda Türk adaletin, güvenimiz sonsuzdur. Hak eden kişi cezasını alacaktır. Her zaman yanındayız ve seni çok seviyoruz güzel ve temiz kalpli arkadaşım.