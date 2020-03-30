Ünlü isimlerden dara düşen ailelere destek

600 bin TL’lik yardım Gamze Özçelik’in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği de ekonomik olarak zor günler geçiren aileler için yardım eli uzattı. Özçelik, derneğin sosyal medya hesabından “Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturasını ödemekte zorlandığı tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi aileler için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık. Önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli duyuruları yapacağız” açıklamasını yaptı.