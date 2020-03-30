Ünlü isimlerden dara düşen ailelere destek

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koronavirüs salgını nedeniyle dara düşen ailelere yardım sağlamak için ‘Dayanışma Günleri’ adlı bir kampanya başlattı. Kampanyaya sanat dünyasının ünlü isimleri de büyük destek verdi.
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Sanat dünyasının ünlü isimleri, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Şarkıcı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan ailelere ulaşmak için sosyal medya üzerinden “Dayanışma Günleri” kampanyası düzenledi.
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10 bin aileye ulaşmayı hedefleyen kampanyaya Türkiye’nin tanınmış simalarından destek geldi. Ünlüler kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık gıda paketi desteğinde bulundu.
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Teşekkür etti
Haluk Levent’in çağrısına 1000 aileye 2 aylık yardım paketi yardımında bulunan Murat Boz, Kıvanç Tatlıtuğ ve Caner Erkin en büyük desteği verdi.
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Seda Sayan 360, Aras Bulut İynemli 100, Hande Yener 100, Can Yaman 50, Gülben Ergen 50, Merve Özbey 20, Onur Saylak ise 20 aileye yardım etti. Haluk Levent kampanyaya destek olan ünlülere sosyal medya hesabından teşekkür etti.
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600 bin TL’lik yardım
Gamze Özçelik’in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği de ekonomik olarak zor günler geçiren aileler için yardım eli uzattı. Özçelik, derneğin sosyal medya hesabından “Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturasını ödemekte zorlandığı tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi aileler için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık. Önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli duyuruları yapacağız” açıklamasını yaptı.
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Temel ihtiyaçların yer aldığı paketlerin her birinin fiyatı, Ahbap Derneği tarafından 283 TL olarak belirlendi.Yardım kolileri hijyen kurallarına uyularak hazırlandı.
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Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, bin aileye yardım eli uzattı.
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Hakan-Derya Balta çifti 706 ailenin 2 aylık gıda masrafını üstlendi.
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Murat Boz ve Kıvanç Tatlıtuğ, toplamda 566 bin TL’lik yardım yaptı.