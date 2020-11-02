Ünlü isimlerden çağrı! AKUT’a destek zamanı...

Sıla: Dünden beri evini bırakıp yardıma koşan canım AKUT gönüllüleri. Hakkınız ödenmez. Şimdi sevgili kardeşler, AKUT bir kamu kuruluşu değil, sivil toplum örgütü. Cephaneleri bizim yardımımız, bizim iyi niyetimiz. 2930 AKUT’a göndereceğiniz bir mesaj hayat kurtaracaktır. Zor değil. Yaralılarımıza acil şifalar, kaybettiklerimize dualar...