Ünlü isimlerden çağrı! AKUT’a destek zamanı...

Ünlü isimler, İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKUT’a bağış yapma çağrısında bulundu. Sanatçılar, “AKUT yazıp 2930’a gönder” mesajı yayınladı.
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İZMİR-Seferihisar’da meydana gelen 6.6’lık depremin ardından ünlü isimler, arama kurtarma çalışmalarında yer alan AKUT’u da unutmadı. K-9 köpeği Bob tarafından enkazda bulunan kedinin görüntülerini paylaşan sanatçılar, yardım çağrısında bulundu.
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Ajda Pekkan: Enkaz altında kediyi K-9 kurtarmış. Biz de AKUT yazıp 2930’a SMS göndererek bağışta bulunabiliriz.
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Seda Sayan: AKUT derneği ve can dostlarımız iyi ki varsınız. Siz de bir mesajla yardımda bulunabilirsiniz.
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Sıla: Dünden beri evini bırakıp yardıma koşan canım AKUT gönüllüleri. Hakkınız ödenmez. Şimdi sevgili kardeşler, AKUT bir kamu kuruluşu değil, sivil toplum örgütü. Cephaneleri bizim yardımımız, bizim iyi niyetimiz. 2930 AKUT’a göndereceğiniz bir mesaj hayat kurtaracaktır. Zor değil. Yaralılarımıza acil şifalar, kaybettiklerimize dualar...