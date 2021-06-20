Ünlü isimlerden Babalar Günü paylaşımları...

İDİL FIRAT İlk Babalar Günü’nü kutlayan ve şimdiden şahane bir baba olan canım kocamın; biriciğim ilk aşkım yakışıklı babacığımın ve hayattaki şansım kıymetlim dedemin başta olmak üzere; cennete göçmüş babaların, evlatlarını kaybetmiş babaların, dedelerin, amcaların, dayıların, cici babaların Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki üzerimize titriyor, elimizi sımsıkı tutup bize güven veriyorsunuz. Kızım çok şanslı böyle bir babaya, dedeye ve büyük dedeye sahip olduğu için.