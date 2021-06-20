Ünlü isimlerden Babalar Günü paylaşımları...

Ünlü isimler Babalar Günü'nü sosyal medyadan paylaştıkları duygusal mesajlarla kutladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
SERENAY SARIKAYA
Ben de yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari…
2
HADİSE
“Senin arkanda baban var kızım” diyebilen bir babanın verdiği güven kadar güzel bir duygu daha var mı? Önce bana bu duyguyu yaşatan babamın, yaşatabilen tüm babaların ve çocuklarına babalık yapan tüm annelerin Babalar Günü kutlu olsun.
3
BURAK ÖZÇİVİT
Babalar günümüz kutlu olsun paşam...
4
ÖZGÜN UĞURLU
Babam hep "Baba olduğunda anlarsın." derdi, artık onu anlıyorum. Bana bu duyguyu yaşatan eşime ve biricik oğlumuz Ediz'e bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm babaların, baba adaylarının, kalbinde babalık duygusu taşıyanların Babalar Günü kutlu olsun. Bu dünyadan sonsuzluğa gitmiş olan tüm babaların ruhu şad olsun.
5
PELİN AKİL
İyi ki sen... İyi ki biz... Babalar günün kutlu olsun. Biz bu günü babamız sen olduğu için her gün şükrederek kutluyoruz. Seni çok seviyoruz.
6
SEREN SERENGİL
Babalar günün kutlu olsun babacığım. Tüm baba olan dostlarımın, kardeşlerimin ve büyüklerimin de Babalar Günü'nü kutlarım. Bugünü kutlayabilenler ne mutlu kıymetini bilin..
7
BENGÜ
Babacığım sen benim en büyük kahramanımsın; annem, kardeşim ve ben seni çok seviyoruz! Babalar günün kutlu olsun; iyi ki bizim babamızsın!
8
İDİL FIRAT
İlk Babalar Günü’nü kutlayan ve şimdiden şahane bir baba olan canım kocamın; biriciğim ilk aşkım yakışıklı babacığımın ve hayattaki şansım kıymetlim dedemin başta olmak üzere; cennete göçmüş babaların, evlatlarını kaybetmiş babaların, dedelerin, amcaların, dayıların, cici babaların Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki üzerimize titriyor, elimizi sımsıkı tutup bize güven veriyorsunuz. Kızım çok şanslı böyle bir babaya, dedeye ve büyük dedeye sahip olduğu için.
9
ÖZLEM ADA ŞAHİN
Babalar Günün kutlu olsun aşkım... Kızlarımız çok şanslı senin gibi düşünceli ve ilgili bir babaya sahip oldukları için! A’dan Z’ye tam babasın. Master Baba... Seni Seviyoruz!