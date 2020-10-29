Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Salgın önlemleri nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu.
Cumhuriyetimizin 97. yılında, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan, yılmadan yürüyoruz. İzindeyiz! Cumhuriyetin yorulmaz bekçileriyiz!
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TOLGA ÇEVİK
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Kurucumuz, büyük önder Atatürk’ün ruhu şad olsun. Ne Mutlu Türk’üm diyene...
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ACUN ILICALI
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun.
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CEM YILMAZ
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
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ALİŞAN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz
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BURCU ESMERSOY
Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
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PINAR ALTUĞ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle...
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DEMET AKALIN
"Yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk
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CAN YILMAZ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun.
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EBRU YAŞAR
Cumhuriyetimizin kurucusu başta büyük Ata’mız olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
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AYDAN ŞENER
Nice 97 yıllara.. 29 ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.