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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 08:40 | 

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Salgın önlemleri nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye’nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...

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1ŞEBNEM BOZOKLU
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ŞEBNEM BOZOKLU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

2NİLGÜN BELGÜN
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NİLGÜN BELGÜN

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

3YAVUZ SEÇKİN
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YAVUZ SEÇKİN

Her zaman çizdiğin yolda gideceğiz ATAM

4KENAN DOĞULU
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KENAN DOĞULU

Cumhuriyetimizin 97. yılında, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarının önünde saygıyla eğiliyoruz. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan, yılmadan yürüyoruz. İzindeyiz! Cumhuriyetin yorulmaz bekçileriyiz!

5TOLGA ÇEVİK
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TOLGA ÇEVİK

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Kurucumuz, büyük önder Atatürk’ün ruhu şad olsun. Ne Mutlu Türk’üm diyene...

6ACUN ILICALI
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ACUN ILICALI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun.

7CEM YILMAZ
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CEM YILMAZ

Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

8ALİŞAN
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ALİŞAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz

9BURCU ESMERSOY
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BURCU ESMERSOY

Ne güzel bir bayram! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

10PINAR ALTUĞ
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PINAR ALTUĞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygı, özlem ve minnetle...

11DEMET AKALIN
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DEMET AKALIN

"Yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

12CAN YILMAZ
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CAN YILMAZ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun.

13EBRU YAŞAR
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EBRU YAŞAR

Cumhuriyetimizin kurucusu başta büyük Ata’mız olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

14AYDAN ŞENER
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AYDAN ŞENER

Nice 97 yıllara.. 29 ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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