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GeriMagazin Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımları
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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 12:32 | 

Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımları

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte o paylaşımlar....

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1HÜLYA DARCAN
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HÜLYA DARCAN

İlk okuldaki ilk öğretmenim Emine S. Kabusundan sonra bir melek olan ve ilkokuldan onun öğretmenliğinde mezun olduğum Fethiye Sümer, nurlar içinde uyu öğretmenim...

2CEYHUN YILMAZ
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CEYHUN YILMAZ

Canım Öğretmenlerim için özel bir giriş ile yayın başlıyor...Üstteki fotoğraf Yeşilköy 50.Yıl Lisesi Rauf Turan hocam

Alltaki Bahçelievler Kazım Karabekir İlköğretim okuluAygen hocam. Her iki öğretmenim de Md.baş.Yardımcısı İdareye yakın olmalıydım.

3BEHZAT UYGUR
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BEHZAT UYGUR

İlk öğretmen unutulmaz... Öğretmenler Günü kutlu olsun

4SUNA YILDIZOĞLU
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SUNA YILDIZOĞLU

Tüm iyi öğretmenlerin gününü kutluyorum. Ömür boyu içimizde kalıyorsunuz. (Sağdan üçüncü ben) İlk okulda sevgili hocam Mr. Bickell.

5FAZIL SAY
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FAZIL SAY

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

6SEMİH SAYGINER
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SEMİH SAYGINER

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN...

İlkokul öğretmenim Berran Yalçın ile.

7YAŞAR GÜNAÇGÜN
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YAŞAR GÜNAÇGÜN

35 yıl önce bugün Öğretmenler Günü'nde ilk kez sahneye çıkmıştım. Sahneye ilk adım atışım ve Öğretmenler Günü kutlu olsun

8UĞURKAN EREZ
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UĞURKAN EREZ

Bugün bizi yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin günü... Ben de hem annem, hem de babam tarafından öğretmen çocuğuyum... Onlar senelerce köylerde, kasabalarda öğrenciler yetiştirmiş ve en mutlu yıllarını oralarda geçirmişler... 30’lu yıllardan başlayan hikayeleri çok sevdikleri Kırklareli Evrencik, Çakılı, Vize ve İstanbul’da binlerce çocuk yetiştirmeleriyle devam etmiş.. Tabii ağabeyimi, ablamı, beni yetiştirdikleri gibi... Gururluyum onların çocukları olduğum için. Nurlarda uyusunlar canlarım benim. Onların ve tüm Öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum. Ve sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu, öğretmenlerimizi arayacağımız bir Salı gününe arkadaşlarım.

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