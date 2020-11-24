Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımları

UĞURKAN EREZ Bugün bizi yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin günü... Ben de hem annem, hem de babam tarafından öğretmen çocuğuyum... Onlar senelerce köylerde, kasabalarda öğrenciler yetiştirmiş ve en mutlu yıllarını oralarda geçirmişler... 30’lu yıllardan başlayan hikayeleri çok sevdikleri Kırklareli Evrencik, Çakılı, Vize ve İstanbul’da binlerce çocuk yetiştirmeleriyle devam etmiş.. Tabii ağabeyimi, ablamı, beni yetiştirdikleri gibi... Gururluyum onların çocukları olduğum için. Nurlarda uyusunlar canlarım benim. Onların ve tüm Öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum. Ve sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu, öğretmenlerimizi arayacağımız bir Salı gününe arkadaşlarım.