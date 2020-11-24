Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımları
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte o paylaşımlar....
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1
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HÜLYA DARCAN
İlk okuldaki ilk öğretmenim Emine S. Kabusundan sonra bir melek olan ve ilkokuldan onun öğretmenliğinde mezun olduğum Fethiye Sümer, nurlar içinde uyu öğretmenim...
2
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CEYHUN YILMAZ
Canım Öğretmenlerim için özel bir giriş ile yayın başlıyor...Üstteki fotoğraf Yeşilköy 50.Yıl Lisesi Rauf Turan hocam
Alltaki Bahçelievler Kazım Karabekir İlköğretim okuluAygen hocam. Her iki öğretmenim de Md.baş.Yardımcısı İdareye yakın olmalıydım.
3
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BEHZAT UYGUR
İlk öğretmen unutulmaz... Öğretmenler Günü kutlu olsun
4
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SUNA YILDIZOĞLU
Tüm iyi öğretmenlerin gününü kutluyorum. Ömür boyu içimizde kalıyorsunuz. (Sağdan üçüncü ben) İlk okulda sevgili hocam Mr. Bickell.
5
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FAZIL SAY
Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.
6
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SEMİH SAYGINER
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN...
İlkokul öğretmenim Berran Yalçın ile.
7
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YAŞAR GÜNAÇGÜN
35 yıl önce bugün Öğretmenler Günü'nde ilk kez sahneye çıkmıştım. Sahneye ilk adım atışım ve Öğretmenler Günü kutlu olsun
8
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UĞURKAN EREZ
Bugün bizi yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin günü... Ben de hem annem, hem de babam tarafından öğretmen çocuğuyum... Onlar senelerce köylerde, kasabalarda öğrenciler yetiştirmiş ve en mutlu yıllarını oralarda geçirmişler... 30’lu yıllardan başlayan hikayeleri çok sevdikleri Kırklareli Evrencik, Çakılı, Vize ve İstanbul’da binlerce çocuk yetiştirmeleriyle devam etmiş.. Tabii ağabeyimi, ablamı, beni yetiştirdikleri gibi... Gururluyum onların çocukları olduğum için. Nurlarda uyusunlar canlarım benim. Onların ve tüm Öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyor ve saygılarımı sunuyorum. Ve sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu, öğretmenlerimizi arayacağımız bir Salı gününe arkadaşlarım.