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Magazin
Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 11:19 | 

Ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları: Koca bir millet kenetlendi birbirine

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde ünlü isimler sosyal medya hesaplarında ardı ardına mesajlar yayınladılar...

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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Türkiye, şehitlerini unutmadı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesinin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

2POLAT YAĞCI

POLAT YAĞCI

Kara, kapkara bir gece, sonra da bir ömür yaşatmak istediler bize... Bir olduk, biz olduk istedikleri olmadı. Biz bugün huzurla yaşayalım diye can verenlerimiz, kan dökenlerimiz oldu. Mevki, makam, para, pul, yaşlı, genç, erkek, kadın demeden bir destan yazıldı o gün ve koca bir millet kenetlendi birbirine ... Allah buna benzer bir günü bir daha yaşatmasın! 15 Temmuz’da bu ülke için elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun!

3ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.

4METİN ŞENTÜRK

METİN ŞENTÜRK

"15 Temmuz Destanı, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığının sonsuza kadar hatırlatıcısı olacak. Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize en büyük emaneti olacak."

5MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ

"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz. Kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler. Vatan size minnettar.."

6DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."

7HAKAN URAL

HAKAN URAL

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

8BÜLENT SERTTAŞ

BÜLENT SERTTAŞ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

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