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Haber Giriş: 10 Kasım 2021 - 10:52 | 

Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları: Dünya var oldukça izindeyiz Atam...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında anıldı... Sahne, sinema ve telebizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında art arda 10 Kasım paylaşımları yaptı...

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1ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL

Dünya var oldukça izindeyiz Atam....

2CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

Saygıyla, özlemle ve minnetle.

3HALDUN DORMEN

HALDUN DORMEN

Atam iyi ki vardın ve hala varsın. Hep olacaksın zaten. Seni hasret, minnet, sevgi ve aşkla anıyoruz.

4TOLGA ÇEVİK

TOLGA ÇEVİK

Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK. Seni saygıyla,sevgiyle,minnetle ve hasretle anıyoruz. Sonsuza dek gururumuzsun. Nur içinde yat.

5OKTAY KAYNARCA

OKTAY KAYNARCA

Sonsuza kadar

6İBRAHİM KUTLUAY

İBRAHİM KUTLUAY

Saygı ve özlemle…10.11.1938

7SOMER SİVRİOĞLU

SOMER SİVRİOĞLU

Bugün değil, her gün, 10 Kasım'da değil, sonsuza kadar, yolundayız, izindeyiz

8HANDE YENER

HANDE YENER

Atamızı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum

9HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

Atamızı sevgi ve saygıyla anıyoruz

10GUPSE ÖZAY

GUPSE ÖZAY

Saygı ve minnetle

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