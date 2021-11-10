Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları: Dünya var oldukça izindeyiz Atam...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında anıldı... Sahne, sinema ve telebizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında art arda 10 Kasım paylaşımları yaptı...
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1
ÇAĞLA ŞIKEL
Dünya var oldukça izindeyiz Atam....
2
CÜNEYT ARKIN
Saygıyla, özlemle ve minnetle.
3
HALDUN DORMEN
Atam iyi ki vardın ve hala varsın. Hep olacaksın zaten. Seni hasret, minnet, sevgi ve aşkla anıyoruz.
4
TOLGA ÇEVİK
Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK. Seni saygıyla,sevgiyle,minnetle ve hasretle anıyoruz. Sonsuza dek gururumuzsun. Nur içinde yat.
5
OKTAY KAYNARCA
Sonsuza kadar
6
İBRAHİM KUTLUAY
Saygı ve özlemle…10.11.1938
7
SOMER SİVRİOĞLU
Bugün değil, her gün, 10 Kasım'da değil, sonsuza kadar, yolundayız, izindeyiz