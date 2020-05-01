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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 11:30,

Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları... 'İlk işçi statüsünde tecrübem'

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası toplu kutlamalar yasaklandı. Bazı ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla 1 Mayıs'ı sosyal medya üzerinden kutladı. İşte ünlülerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları...

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1TUĞBA COŞKUN
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TUĞBA COŞKUN

İlk işçi statüsünde tecrübem arkeolojik kazıda üniversite 1.sınıfta olmuştu. Hayal edilenin akside bir Indiana Jones olmadığımı, hayatın toprağı ilmek ilmek kazmak gibi emek harcamak olduğunu, benimle terleyen işçi arkadaşlardan tecrübesizliğimi anlamak bana ilk dersi olmuştu yaşamın. Emek her şeydir

2HAMDİ ALKAN
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HAMDİ ALKAN

1944... Rahmetli babama ait bir belge (3 sayfa) Yaşamının 65 yılı çalışma ile geçmiş bir hayat… 1 Mayıs vesilesi işleri başında olan, olmayan ve olamayan tüm emekçilerin bu özel gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılan tüm emekçileri de rahmet ile anıyorum.

3GÖKHAN TEPE
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GÖKHAN TEPE

Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sağlığı pahasına çalışan ve emek veren herkese tekrar saygı , sevgi ve teşekkürler 1 Mayıs Bayramı kutlu olsun...

4AHU YAĞTU
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AHU YAĞTU

Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum

5BEYTİ ENGİN
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BEYTİ ENGİN

Yaşasın 1 Mayıs

6BURCU ESMERSOY
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BURCU ESMERSOY

Dayanışmanın birliğin ve emeğin kıymetini daha da iyi anladığımız şu günlerde başta bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçilerimiz olmak üzere herkesin 1mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

7EMİNE ÜN
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EMİNE ÜN

Canlarını ortaya koyan emekçiler başta olmak üzere tüm emekçilerimizin günü kutlu olsun

8IRMAK ÜNAL
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IRMAK ÜNAL

Tarlada, fabrikada, okulda, inşaatta, hastanede, madende ve daha birçok alanda çalışan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

9SİNAN ÇALIŞKANOĞLU
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SİNAN ÇALIŞKANOĞLU

1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı kutlu olsun

10Ebru Cündübeyoğlu
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Ebru Cündübeyoğlu

Hayatın, başarının, mutluluğun tohumudur emekYeter ki toprağını bulsun .

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