Ünlü isimlerden 1 Mayıs mesajları... 'İlk işçi statüsünde tecrübem'
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası toplu kutlamalar yasaklandı. Bazı ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla 1 Mayıs'ı sosyal medya üzerinden kutladı. İşte ünlülerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları...
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1
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TUĞBA COŞKUN
İlk işçi statüsünde tecrübem arkeolojik kazıda üniversite 1.sınıfta olmuştu. Hayal edilenin akside bir Indiana Jones olmadığımı, hayatın toprağı ilmek ilmek kazmak gibi emek harcamak olduğunu, benimle terleyen işçi arkadaşlardan tecrübesizliğimi anlamak bana ilk dersi olmuştu yaşamın. Emek her şeydir
2
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HAMDİ ALKAN
1944... Rahmetli babama ait bir belge (3 sayfa) Yaşamının 65 yılı çalışma ile geçmiş bir hayat… 1 Mayıs vesilesi işleri başında olan, olmayan ve olamayan tüm emekçilerin bu özel gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılan tüm emekçileri de rahmet ile anıyorum.
3
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GÖKHAN TEPE
Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sağlığı pahasına çalışan ve emek veren herkese tekrar saygı , sevgi ve teşekkürler 1 Mayıs Bayramı kutlu olsun...
4
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AHU YAĞTU
Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum
5
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BEYTİ ENGİN
Yaşasın 1 Mayıs
6
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BURCU ESMERSOY
Dayanışmanın birliğin ve emeğin kıymetini daha da iyi anladığımız şu günlerde başta bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçilerimiz olmak üzere herkesin 1mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
7
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EMİNE ÜN
Canlarını ortaya koyan emekçiler başta olmak üzere tüm emekçilerimizin günü kutlu olsun
8
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IRMAK ÜNAL
Tarlada, fabrikada, okulda, inşaatta, hastanede, madende ve daha birçok alanda çalışan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
9
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SİNAN ÇALIŞKANOĞLU
1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı kutlu olsun
10
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Ebru Cündübeyoğlu
Hayatın, başarının, mutluluğun tohumudur emekYeter ki toprağını bulsun .