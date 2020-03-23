Ünlü isimler uyarıları dinlemediler

Tarabya Sahili’nde balık tutarken görüntülenen Bora Gencer “Neden evde değilsiniz?” sorularına şu cevabı verdi: “Evim sahilin bir sokak arkasında. Kurallara dikkat ediyorum, mesafemi koruyorum. Tabii ki evden çıkmayacağız ama evim zaten sahilin dibinde.”
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Bora Gencer, balık tutarken objektiflere poz verdi.
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Sevgilim değil arkadaşım
Şarkıcı Yaşar İpek önceki gün Bebek’te bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaptı. İpek, “Yanlış anlaşılmasın sevgilim değil, normal arkadaşım” dedi. Şarkıcı ayrıca uzun bir süredir evden dışarı çıkmadığını söyledi: “Bacağımla ilgili yaşadığım bir sağlık sorunu var. Yürüyüş yapmam gerekiyordu. Buradan da eve gideceğim.’’
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Koşar adım uzaklaştılar
Ev izolasyon kuralına uymayan ve Bebek’te koşu yapan ünlüler arasında Sadri Alışık ve Tuğba Coşkun da vardı.
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Tek başına spor yapan Alışık, muhabirleri fark edince koşar adım uzaklaştı. Tuğba Coşkun da arkadaşıyla 1 saatlik bir yürüyüş yaptığını ve sosyal izolasyon kuralına uyduğunu belirtti.
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Mesafeye dikkat
Oyuncu Yosi Mizrahi geçtiğimiz yıl evlendiği eşi İdil Kazak’la Bebek’te görüntülendi. İkilinin yürüyüş esnasında aralarındaki mesafeye dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yürüyüş sonrası çift, kasklarını takarak motosiklete binip gözlerden uzaklaştı.
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65 yaş üstü yorumu
Ünlü şarkıcı Attila Atasoy, Boğaz’da yürüyüş yaparken bir karesini sosyal medya hesabından “Madem okullar, marketler, toplu taşımalar, lokantalar ve birçok işyeri açık, Boğaz’da yürüyeyim dedim” notuyla paylaştı. Takipçilerinden evinde kalmadığı için tepki alan 66 yaşındaki şarkıcıya bir hayranı, “65 yaş üstünün sokağa çıkması yasaklandı. Siz ise 66 yaşındasınız” uyarısında bulundu.