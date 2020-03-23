MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü isimler uyarıları dinlemediler
GeriMagazin Ünlü isimler uyarıları dinlemediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 07:00, /

Ünlü isimler uyarıları dinlemediler

Tüm dünyada koronavirüs sebebiyle “Evde kalın” uyarıları yapılırken bazı ünlüler bu uyarıya kulak asmadı. Boğaz hattında yürüyüş yapan ünlü isimler, tepki çekti.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1Kafa karıştırdı

Kafa karıştırdı

Tarabya Sahili’nde balık tutarken görüntülenen Bora Gencer “Neden evde değilsiniz?” sorularına şu cevabı verdi: “Evim sahilin bir sokak arkasında. Kurallara dikkat ediyorum, mesafemi koruyorum. Tabii ki evden çıkmayacağız ama evim zaten sahilin dibinde.”

2

Bora Gencer, balık tutarken objektiflere poz verdi.

3Sevgilim değil arkadaşım

Sevgilim değil arkadaşım

Şarkıcı Yaşar İpek önceki gün Bebek’te bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaptı. İpek, “Yanlış anlaşılmasın sevgilim değil, normal arkadaşım” dedi. Şarkıcı ayrıca uzun bir süredir evden dışarı çıkmadığını söyledi: “Bacağımla ilgili yaşadığım bir sağlık sorunu var. Yürüyüş yapmam gerekiyordu. Buradan da eve gideceğim.’’

4Koşar adım uzaklaştılar

Koşar adım uzaklaştılar

Ev izolasyon kuralına uymayan ve Bebek’te koşu yapan ünlüler arasında Sadri Alışık ve Tuğba Coşkun da vardı.

5

Tek başına spor yapan Alışık, muhabirleri fark edince koşar adım uzaklaştı. Tuğba Coşkun da arkadaşıyla 1 saatlik bir yürüyüş yaptığını ve sosyal izolasyon kuralına uyduğunu belirtti.

6Mesafeye dikkat

Mesafeye dikkat

Oyuncu Yosi Mizrahi geçtiğimiz yıl evlendiği eşi İdil Kazak’la Bebek’te görüntülendi. İkilinin yürüyüş esnasında aralarındaki mesafeye dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı. Yürüyüş sonrası çift, kasklarını takarak motosiklete binip gözlerden uzaklaştı.

765 yaş üstü yorumu

65 yaş üstü yorumu

Ünlü şarkıcı Attila Atasoy, Boğaz’da yürüyüş yaparken bir karesini sosyal medya hesabından “Madem okullar, marketler, toplu taşımalar, lokantalar ve birçok işyeri açık, Boğaz’da yürüyeyim dedim” notuyla paylaştı. Takipçilerinden evinde kalmadığı için tepki alan 66 yaşındaki şarkıcıya bir hayranı, “65 yaş üstünün sokağa çıkması yasaklandı. Siz ise 66 yaşındasınız” uyarısında bulundu.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi