Ünlü isimler uyarıları dinlemediler

Sevgilim değil arkadaşım Şarkıcı Yaşar İpek önceki gün Bebek’te bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaptı. İpek, “Yanlış anlaşılmasın sevgilim değil, normal arkadaşım” dedi. Şarkıcı ayrıca uzun bir süredir evden dışarı çıkmadığını söyledi: “Bacağımla ilgili yaşadığım bir sağlık sorunu var. Yürüyüş yapmam gerekiyordu. Buradan da eve gideceğim.’’