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Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 10:15 | 

Ünlü isimler tatilde

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Plajları podyuma çeviren isimler, fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.

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Şehirler arası ulaşım yasakları belli saatler ve günler arasında kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı... Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte ünlü isimlerin tatil fotoğrafları...

2DEMET ÖZDEMİR

DEMET ÖZDEMİR

Oyuncu Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun ardından stres atan çift renkli karelerini sosyal medyadan paylaştı. Özdemir bu fotoğrafa, ‘Akşam güneşini hiçbir şartla kaçırmıyorum’ notunu düştü.

3SERAY KAYA

SERAY KAYA

En son Kuruluş Osman dizisinde 'Lena Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya diziden ayrılınca soluğu Antalya’da aldı. Arkadaşlarıyla yaklaşık bir ay tatil yapan Kaya bu fotoğrafına, ‘Çıralı’dan ayrılacağım için boynum bükük’ mesajını yazdı..

4ASLI BEKİROĞLU

ASLI BEKİROĞLU

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatilini Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’la geçiriyor. Birlikte oyunlar oynayan ekip güzel havanın da tadını çıkarmayı ihmal etmiyor. Bekiroğlu manzaraya karşı verdiği bu pozun altına ‘Güneşin içeri girmesine izin ver’ notunu düştü.

5YASEMİN KAY ALLEN

YASEMİN KAY ALLEN

Oyuncu Yasemin Kay Allen tatil için İzmir’i tercih etti. Arkadaşlarıyla Alaçatı’ya giden güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Allen’ın ‘günaydın’ pozu kısa sürede büyük ilgi gördü.

6AHMET KURAL

AHMET KURAL

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile çekildiği bu fotoğrafı şu sözlerle paylaştı: Cemre düşmüş!

7CEREN YILMAZ

CEREN YILMAZ

Oyuncu Ceren Yılmaz tatil sezonunu erken açan isimlerden… Önce Dubai’ye giden Yılmaz şimdi de Muğla Yalıkavak’ta tatil yapıyor. Güzel oyuncu tatilden renkli karelerini sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

8NESRİN CAVADZADE

NESRİN CAVADZADE

Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade yoğun geçen sezonun stresini atmak için tatile çıktı. Oyuncu Gökhan Alkan ile ilişkisini bitirdiği konuşulan Cavadzade fotoğrafına, ‘Güneş beni öptü’ notunu düştü.

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