Ünlü isimler tatilde

Şehirler arası ulaşım yasakları belli saatler ve günler arasında kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı... Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte ünlü isimlerin tatil fotoğrafları...