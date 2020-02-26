Ünlü isimler mimar Efe Kesgün'ün doğum gününde buluştu

Mimar Efe Kesgün önceki gece Cihangir’deki Emily’s Garden’da doğum gününü kutladı. Partiye katılanlar arasında Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı, Defne Samyeli, Deren Talu, Arda Turan, Aslıhan Doğan, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu vardı.
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Parti çıkışında Murat Boz, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un keyifli anları dikkatlerden kaçmadı. Boz, “Bu gruptan bir film gelebilir. Üçümüzde kendi aramızda para almayacağımızı anlamsız bir şekilde ilan ettik” dedi.
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EL ELE AYRILDILAR
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin mekandan el ele ayrıldı. Yeni sevgililer sorulan sorulara yanıt vermedi.
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Doğum gününe Defne Samyeli, kızı Deren Talu’yla katıldı. Samyeli, “Keyfim yerinde, çok yoğun çalışıyorum. Çekimlerim vardı ama projeyi söylemeyeyim sürpriz olsun. Buna rağmen doğum gününü kaçırmak istemedim” dedi.
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Kızı Deren Talu’yla objektife poz veren Defne Samyeli, sahnede seslendirdiği şarkılarla eski sevgilisi Cem Yılmaz’a gönderme yaptığına dair çıkan haberlere yanıt verdi: “Espiri yapıyorsunuz düşünüyorum. Sahnede 40 şarkı söylüyorum. Hepsi gönderme olabilir ama şarkılar hepimizin bildiği, sevdiği, eserler. Asla böyle bir şey yok.”
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Yorgun olduğunu söyleyen Ezgi Mola geceden erken ayrıldı. Fakat sevgilisi Mustafa Aksakallı’dan bir türlü ayrılamadı.
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Doğum gününe futbolcu Arda Turan ve hamile eşi Aslıhan Doğan da katıldı. 4.5 aylık hamile olan Doğan'ın fit hali dikkat çekti.
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Survivor yarışması nedeniyle Dominik, Türkiye arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı objektiflere gülerek poz verdi.