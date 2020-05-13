Ünlü isimler kuaföre koştu

Koronavirüs kararları kapsamında geçici süreyle kapanan kuaförler ve güzellik merkezleri önceki gün açıldı. Birçok ünlü isimse vakit kaybetmeden kuaföre gidip saçlarını boyattı ve bakımlarını yaptırdı...
Oyuncu Nurgül Yeşilçay önceki gün Bebek’teki kuaföründe görüntülendi. 4 saat boyunca birçok işlem yaptıran Yeşilçay, “Hepimiz pala olmuştuk, artık şahaneyiz. Karantina boyunca temizlik ve yemek yaptım.
2
Abone Ol
Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip rahat etmek istiyorum. Artık temizlik de yapmayacağım. Elimi sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım. Bundan sonra kokoş olacağım. Evden çok sıkıldım” dedi. Ünlü oyuncu bu süreçte 5 kilo aldığını da itiraf etti. Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’ın Anneler Günü’nde kendisine yazdığı rap şarkısını hediye etmesi hakkında duygularını dile getirdi: “Şarkıyı çok beğendim. Harika bir çalışmaydı. Çok yetenekli bir çocuğum var.” ◊ Deniz BOY
3
Abone Ol
Yıkaması evde
Doğa Rutkay, sabah erkenden kuaförüne gitti. Rutkay, saçlarını boyatıp rutin bakımını yaptırdı. Ardından boyalı saçıyla kuaföründen ayrıldı ve yıkama işlemini evinde yapacağını söyledi.
4
Abone Ol
4 saatlik bakım
Banu Zorlu önceki gün Nişantaşı’nda bir kuaförde görüntülendi. Güzellik merkezinde 4 saat kalan şarkıcı, saç, manikür ve pedikür işlemlerini yaptırdığını söyledi. Maskesiyle önlem alan Zorlu, “Evimde vakit geçiriyorum. Covid-19 salgını nedeniyle bu yaz tatil yapmayacağım” dedi.
5
Abone Ol
Çok mutluyum
Oyuncu Pelin Öztekin, kuaföre giden ünlüler arasındaydı. Öztekin, sonunda kuaförüyle kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, saç boyası, manikür ve pedikür yaptırdığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.