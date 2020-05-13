Ünlü isimler kuaföre koştu

Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip rahat etmek istiyorum. Artık temizlik de yapmayacağım. Elimi sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım. Bundan sonra kokoş olacağım. Evden çok sıkıldım” dedi. Ünlü oyuncu bu süreçte 5 kilo aldığını da itiraf etti. Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’ın Anneler Günü’nde kendisine yazdığı rap şarkısını hediye etmesi hakkında duygularını dile getirdi: “Şarkıyı çok beğendim. Harika bir çalışmaydı. Çok yetenekli bir çocuğum var.” ◊ Deniz BOY