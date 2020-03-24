Ünlü isimler kendilerini böyle savundu: Biz de kullanıyoruz!

Sahtekarlık İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “İnsanların panik havası içinde olduğu bir dönemde böyle bir ürünün reklamının yapılması ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Söz konusu ürün bir kozmetik firması tarafından piyasa sürülmüş. Sağlık Bakanlığı onayı yoktur. Tüm eczanelerde satıldığı da yalan. İnsanlar dolandırılıyor. En basit açıklaması sahtekarlık. Gerekli yerlere şikayette bulunulacak.”