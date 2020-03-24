Ünlü isimler kendilerini böyle savundu: Biz de kullanıyoruz!
Corona virüse karşı etkili olduğu iddia edilen “No Attack” isimli gıda takviyesinin sosyal medyada Seda Sayan, Seray Sever, Şeyma Subaşı, Seda Akgül ve Ebru Akel gibi ünlü isimler tarafından tanıtılması tartışma yarattı.
Ürüne Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmediği ve eczanelerde satılmadığı öne sürüldü. Erol Köse de söz konusu ünlülerin dolandırıcılıkla suçlandığını ve savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatıldığını iddia etti.
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“ECZANELERDE SATILIYOR”
Ürünün yasaklığı olmadığını söyleyen Seda Sayan, kendini savundu: “Bu ürün tüm televizyon kanallarında yayınlandı. Eczanelerde de satılıyor. Ben satılmayan hiçbir ilacın tanıtımını yapmıyorum. Zaten ben de bu ürünü kullanıyorum.”
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Seray Sever de şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşımın annesi kullanıyordu. Ben de içeriğini beğendim, tavsiye ettim. Zaten televizyonda reklamları olan bir ürün. Eczanelerde de satılıyor. Firma gerekli açıklamayı yapacak. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor, ben de iyi bir ürün olursa deniyorum.”
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Sahtekarlık
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “İnsanların panik havası içinde olduğu bir dönemde böyle bir ürünün reklamının yapılması ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Söz konusu ürün bir kozmetik firması tarafından piyasa sürülmüş. Sağlık Bakanlığı onayı yoktur. Tüm eczanelerde satıldığı da yalan. İnsanlar dolandırılıyor. En basit açıklaması sahtekarlık. Gerekli yerlere şikayette bulunulacak.”