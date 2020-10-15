İşte İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi

Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi.



İlyas Salman geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.