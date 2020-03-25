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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 07:00, /

Ünlü isimler evden canlı yayındalar

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinadaki ünlü isimler evlerindeki salonlardan mini konserler vermeye devam ediyor. Müzisyenler, hayranlarından istek şarkılar almayı da ihmal etmiyor.

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1Sezen’e platonik âşıktım

Sezen’e platonik âşıktım

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, hayranlarına Instagram hesabı üzerinden akustik konser verdi. Sanatçı, hayranlarının istek yaptığı şarkıları söyledi. Evgin, seslendirdiği Sezen Aksu şarkısının ardından; “Minik Serçe, beni 3 yaşımdayken dudağımdan öpmüş. Sonra çok uzun yıllar ona platonik âşık oldum. Hatta ‘Seni Uzaktan Sevmeme İzin Ver’ isimli şarkımı ona yazdım” sözleriyle de, konserine katılanlara gülümseten anılarını anlattı.

2Amatör müzisyenlere destek

Amatör müzisyenlere destek

Soner Arıca, ev konserlerine farklı bir yorum getirdi. Sanatçı, hayranlarından müzisyen olanları canlı yayına davet etti ve onların müziklerini paylaştı. Arıca daveti “Belki çevrenizdeki müzik tutkusu yüksek amatör ya da yolun çok başında profesyonel müzisyenleri ağırlamak istiyorum” diyerek yaptı. Bundan sonra da bu yayınlara devam edeceğini söyledi.

3İstek şarkı aldı

İstek şarkı aldı

Soner Sarıkabadayı, bir haftadır sürdürdüğü canlı yayınları önceki gün de devam ettirdi. Şarkıcı, hayranlarından gelen istek şarkıları akustik olarak seslendirdi. Şarkı aralarında takipçilerinden gelen soruları da cevaplamayı ihmal etmedi. Sarıkabadayı, canlı yayınlara devam edeceğini de belirtti.

4Klibi konuştular

Klibi konuştular

Şarkıcı Can Bonomo, Instagram’daki canlı yayınında bu kez “Sen Bunları Duyma” klibinde başrol oynayan İrem Sak’ı konuk etti. Yakın arkadaşlar esprili konuşmalarıyla hayranlarını güldürerek bu zorlu günlerde moral oldu.

5Bu kez konuğu var

Bu kez konuğu var

Bir haftadır sosyal medya hesaplarından dinleyicilerine odasından canlı konserler veren Nova Norda, geçtiğimiz akşam müzisyen Birkan Nasuhoğlu’nu konuk etti. Kendi şarkılarının yanı sıra cover da söyleyen ikili, “Evde kal” mesajını vermeyi ihmal etmedi.

6Her şey sevdiğinizle güzel

Her şey sevdiğinizle güzel

Ünlü şarkıcı Cansu Kurtcu, akustik gitarını çalıp hayranları için sosyal medya hesabından şarkı söyledi. Şarkıcı bu anları, “Evde sevdikleri yanı başında olanlara bu şarkı... Şimdi gidin sıkı sıkı sarılın sevdiğinize ve ona şöyle söyleyin ‘Her şey seninle güzel bu kabus günler bile.’ Evde kal Türkiye” notuyla paylaştı.

7Akordeon çalıyorum

Akordeon çalıyorum

Oyuncu Nehir Erdoğan, karantinadayken evinin bir köşesinde duran ancak çalmaya bir türlü vakit bulamadığı akordeonunu keşfetti. Oyuncu, Instagram’ın hikaye kısmından akordeon çalarken bir videosunu paylaşarak “Hem çalıyorum hem dans ediyorum” dedi.

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