Ünlü isimler evden canlı yayındalar

Amatör müzisyenlere destek Soner Arıca, ev konserlerine farklı bir yorum getirdi. Sanatçı, hayranlarından müzisyen olanları canlı yayına davet etti ve onların müziklerini paylaştı. Arıca daveti “Belki çevrenizdeki müzik tutkusu yüksek amatör ya da yolun çok başında profesyonel müzisyenleri ağırlamak istiyorum” diyerek yaptı. Bundan sonra da bu yayınlara devam edeceğini söyledi.