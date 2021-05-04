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GeriMagazin Ünlü isimler de 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
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Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 10:17 | 

Ünlü isimler de 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları

Sosyal medyada başlayan 20’li yaşlara ait fotoğraf paylaşma (20'li yaşlar r challenge) akımına ünlü isimler de katıldı. Kimi okul fotoğrafını paylaştı kimi ilk sahne yıllarını. İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları...

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Sosyal medyada yapılan akımlara bir yenisi daha eklendi. 20’li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar geçmişi yad etti. Hızla yayılan akıma ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Belki de bu zamana kadar hiç görmediğiniz en özel fotoğraflarını #20liyaşlarchallenge başlığı altında paylaştı.

2ZAFER ALGÖZ

ZAFER ALGÖZ

Ben (22) Lale Kalyoncu (19) ADK Cebeci

3HALUK LEVENT

HALUK LEVENT

Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için.Buyurun. Aşık falan olmayın ama...

4ERDEM YENER

ERDEM YENER

20’li yaşlar…

5YEŞİM SALKIM

YEŞİM SALKIM

En güzel yaşlar

6HAYKO CEPKİN

HAYKO CEPKİN

Ha bu da benden olsun o zaman... Çayır metal sunar

7NAZAN ÖNCEL

NAZAN ÖNCEL

Bir bakıyorsun yirmi, bir bakıyorsun hayat. İnsan büyüyünce gençlik uzaktan el sallar.

8YAVUZ SEÇKİN

YAVUZ SEÇKİN

20,5 #20yaslarchallange (askerlik izni... modifiye şahin-top ten'ler)

9NÜKHET DURU

NÜKHET DURU

20 ile yarışmaya İstanbul’dan katılıyorum

10NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

Konservatuvar öğrencisiyim…
Tiyatro ve Şan bölümünde okuyorum.
Sonra seçimimi Tiyatro oyunculuğundan yana kullandım

11NİHAL YALÇIN

NİHAL YALÇIN

Bu tam 20… Okul için fotoğraf çektirmişim

12

NİHAL YALÇINAy bu da 22-23!

13BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

Galatasaray amatör... yıl 1982, arkada ısınan Muharrem... Tamer ile çift santrfor oynuyoruz... Çapraz koşularımız rakibi bunaltıyor! Stadı hatırlayamadım...

14BURCU GÜNEŞ

BURCU GÜNEŞ

İlk fotoğraf çekimle ben de geldim

15DEMET SAĞIROĞLU

DEMET SAĞIROĞLU

Aman kaçırmayayım...

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