Ünlü isimler de 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Sosyal medyada başlayan 20’li yaşlara ait fotoğraf paylaşma (20'li yaşlar r challenge) akımına ünlü isimler de katıldı. Kimi okul fotoğrafını paylaştı kimi ilk sahne yıllarını. İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları...
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1
Sosyal medyada yapılan akımlara bir yenisi daha eklendi. 20’li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar geçmişi yad etti. Hızla yayılan akıma ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Belki de bu zamana kadar hiç görmediğiniz en özel fotoğraflarını #20liyaşlarchallenge başlığı altında paylaştı.
2
ZAFER ALGÖZ
Ben (22) Lale Kalyoncu (19) ADK Cebeci
3
HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için.Buyurun. Aşık falan olmayın ama...
4
ERDEM YENER
20’li yaşlar…
5
YEŞİM SALKIM
En güzel yaşlar
6
HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Çayır metal sunar
7
NAZAN ÖNCEL
Bir bakıyorsun yirmi, bir bakıyorsun hayat. İnsan büyüyünce gençlik uzaktan el sallar.