Ünlü isimler de 20’li yaşlar challenge akımına katıldı! İşte ünlülerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımları

Sosyal medyada yapılan akımlara bir yenisi daha eklendi. 20’li yaşlara ait fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar geçmişi yad etti. Hızla yayılan akıma ünlü isimler de tepkisiz kalmadı. Belki de bu zamana kadar hiç görmediğiniz en özel fotoğraflarını #20liyaşlarchallenge başlığı altında paylaştı.